放任無證生手術致2患者死亡 長沙9醫護聯名舉報上司

中南大學湘雅三醫院。(取材自澎湃新聞)

中國近來掀起醫療反腐風暴，至少168名醫院院長、書記被查，特別是本周，每天都有醫療幹部落馬。這波風暴似帶動醫界「舉報風」，網上出現深圳市南山區醫院院長、湖南中南大學湘雅三醫院科主任遭舉報案件，官方已介入調查。多地醫療機構也展開自查自糾。外媒稱此波中國運動式醫療反腐是官方割韭菜補財政危機，因為「中國政府沒錢了」。

澎湃新聞報導，醫療系統反腐持續高壓，本周以來每天都有幹部落馬。包括8月7日莆田市衛生健康委員會辦公室主任許開炳、西雙版納州人民醫院醫學 裝備科原科長查宇飛；8月8日廣東韶關市曲江區婦幼保健院黨總支書記、院長廖英；8月9日廣東汕頭市龍湖區第二人民醫院醫共體集團總院長李光涉；8月10日黑龍江七台河市人民醫院原院長王群等。

而隨著醫療反腐風暴而來的還有多地醫療公開舉報案例。近日網上流傳舉報深圳市南山區醫院黨委書記兼院長鄧啟文的文件，指其利用公權力為情婦的公司謀取巨額不正當利益；利用關聯公司操控大型儀器設備採購、滲透醫院改擴建工程等。南山區衛健局昨回應調查中。鄧啟文則指這是誣告。

另一起昨登上熱搜的是湖南長沙的中南大學湘雅三醫院呼吸科9名醫務人員聯名舉報科主任孟婕，指其「放任」無手術操作資質學生單獨進行支氣管鏡檢查，致3個月內2名患者死亡，事後還涉偽造醫療文書，要求其他醫師簽字擔責；並舉報孟婕「暗箱操作」績效分配、私設小金庫、財務不公開等。湖南衛健委與中南大學已成立聯合調查組核實中。

多地也展開醫療貪腐自查自糾，北京 、重慶、四川、福建、山西、海南、雲南等地衛健委等單位，日公布舉報電話及方式，多地也成立集中整治工作專班。

自由亞洲電台報導稱，中國此次運動式醫療反腐風暴，當局強制要醫護將工資以外收入上繳。業內人士認為這是當局借反腐為名割韭菜，以補政府財務危機。

江蘇一名鄉鎮一線醫師沈先生說，當地只有一家藥房象徵性被查；這次反腐行動只是舊瓶新酒。另一位醫藥公司老闆劉女士也稱，「主要的問題是退錢，退到2018年。主要退的是講課費，反正就讓你把錢退出來。」「我就是覺得，現在政府沒錢了，千方百計的割韭菜。」