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山西一醫院開業唱好日子 挨轟欠妥 院方回應考慮不周

中國新聞組／北京4日電
歌舞表演。（視頻截圖）
歌舞表演。（視頻截圖）

山西運城一家醫院日前舉行開業活動，門診大樓兩側拉滿紅色慶賀條幅，現場歌舞表演唱「好日子」，引發爭議。院方回應稱考慮不周，當地衛健委也 表示「欠妥」。

來源：YouTube

上游新聞報導，從發布的視頻來看，大屏幕顯示「山西天慈醫院開業慶典」「山西天慈醫院盛大開業」等字樣。台上有歌舞表演，身著紅色衣服的歌手正唱著歌曲「好日子」，門診大樓兩邊則掛滿了慶賀的紅色條幅。

對此，許多人覺得醫院此舉不太恰當。也有人表示，收費合理就行，醫院也得有收入。

門診大樓一側掛滿條幅。（視頻截圖）
門診大樓一側掛滿條幅。（視頻截圖）

該院網站信息顯示，醫院集醫療、科研、教學、預防、康復、保健、頤養為一體，是以神經系統危重症患者診療與康復為學術重點，按照三級醫院標準建設的綜合醫院，是山西省2020年省級重點工程項目。

據報導稱，附近商戶衛先生表示，7月31日晚，該醫院舉辦歌舞晚會，不少人圍觀。

該院辦公室工作人員表示，7月31日是職工晚會，1日是開業慶典，職工晚會上的確有歌舞節目表演。該院人力資源部一位工作人員說，晚會是在7月31日舉行，所有節目由員工準備，前期大家都太忙，事情很多，沒有考慮周全。這兩天，他們也接到類似的一些反映，目前院方已將舞台撤下。關於條幅，是各行各業送的，也將向領導進行反饋。

運城市衛健委的工作人員表示，他們也注意到此事，山西天慈醫院為新開的民營醫院，開業相關的歌舞活動以及慶賀條幅的確有些欠妥，他們會進一步進行了解。

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