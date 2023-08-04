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昆明夏令營遭爆設荒地 讓160孩子住工棚 有人10多天沒洗澡

中國新聞組／北京4日電
廁所是臨時安裝的一個蹲坑，而且沒有裝門。（取材自春城晚報）
廁所是臨時安裝的一個蹲坑，而且沒有裝門。（取材自春城晚報）

昆明萬科城市運動公園裡，有間夏令營機構日前招集了160多名孩子參加夏令營。近期卻被爆料，「營地」在一塊荒地裡，孩子們住在臨時搭建的工棚、每晚被蚊蟲叮咬，甚至有孩子10多天來沒洗過一次澡。

春城晚報報導，萬科城市運動公園中，可見通往「營地」的大門口上掛著一個廣告牌寫著：「2023城市獵人夏令營」，另外還掛著兩塊紅字黃底的招牌，分別是怒江滇西明珠旅遊產業投資開發有限公司、雲南一四九校企教育服務有限公司。

孩子們的物品在工棚裡亂七八糟地擺著。（取材自春城晚報）
孩子們的物品在工棚裡亂七八糟地擺著。（取材自春城晚報）

工人正在二層樓過道施工搭建樓梯，再往裡走，一股從廁所飄出來的臭味撲鼻而來。爆料者稱，這裡就是參加夏令營的孩子們就餐的地方。而孩子們的「營地」就在對面的荒地上，平常訓練、睡覺都在那裡。主辦方用集裝箱搭建了多個工棚，四周用軍綠色彩布蒙著，兩排工棚中間的一塊空地上鋪著人工草皮。

面積不足20平方米的工棚擺放著6張高低鐵床，每張床分成上下鋪，共住著12名孩子。工棚前後有兩扇玻璃窗，但通風條件並不太好，出太陽時，屋裡像蒸籠一樣，既悶熱還散發著一股臭味。孩子們的物品在工棚裡亂七八糟地擺著，裡面的廁所是臨時安裝的一個蹲坑、沒有裝門，屋裡的臭味就是從廁所散發出來的。廁所對面是一個簡易洗澡的地方，安裝了洗澡噴頭。

報導指出，有孩子稱，剛住進來時，廁所的下水管道是壞的，不能正常使用，屋裡臭氣熏天，教官還來幫忙修廁所。也有孩子說，他來到這裡10多天了，每天參加1到2個小時訓練，都是大汗淋淋的，只洗過一次澡。一名女孩說，大家吃喝拉撒都在工棚裡，廁所沒有門，洗澡的地方也沒有遮擋，很不方便。

另一名女孩說，10多天來，她沒洗過一次澡，因為教官規定洗澡必須先報告並徵得同意。「教官擔心我們洗澡，弄感冒了，一旦有人生病，他就要陪同到醫院，非常麻煩……」女孩說，她對這次夏令營感到非常失望，很後悔來參加。而且她們也無法跟家長聯繫，教官規定，不准任何孩子發有關夏令營的照片給家長。

據報導，在營地旁，有一個銹跡斑斑的鐵架，10多名孩子正在旁邊玩耍。有人在地上翻跟頭，還有男孩爬在鐵架上，看上去非常危險。

「這裡蚊蟲太毒啦，我臉上的包都是被蚊子咬的」，一名女孩說，大家擠在一個集裝箱工棚裡，沒有安裝紗窗，雖然每晚都用了滅蚊液，但效果很差。有些孩子不僅臉被咬了好多包，手臂、小腿也被蚊蟲叮咬得「傷痕累累」。孩子們稱，營地裡沒有醫務室。若有人感冒生病，教官會發藥，病得十分嚴重時，才會送醫院。

據知情人士透露，該營地的個別教官是通過熟人介紹或從網上招聘來的，還有教官是大學生利用假期打工，根本沒有受過專業培訓。他們每天教孩子們一些簡單的隊列訓練，培訓內容與宣傳廣告並不相符。

報導指出，針對營地的情況和孩子們的說法，自稱是主辦方的負責人表示，夏令營是「按部隊裡的那一套」來培訓孩子，營地也是按照部隊營地標準來打造的，這樣可以更好地鍛鍊孩子，「孩子們參加夏令營，本來就是培養獨立生活能力，不是讓他們來享受的」。

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