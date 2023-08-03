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揚州男謊稱外賣有頭髮 吃了2年「霸王餐」涉案金額破萬

中國新聞組／上海3日電
江蘇揚州一名李姓男子，被指控謊稱外賣有異物以敲詐勒索商家。
江蘇揚州一名李姓男子，被指控謊稱外賣有異物以敲詐勒索商家。

江蘇揚州一名李姓男子，被指控謊稱外賣有異物以敲詐勒索商家。九派新聞報導，警方調查，過去兩年多他共作案215次，涉案金額破萬元（人民幣，下同，逾1395美元）。李男涉嫌敲詐勒索罪，警方已依法採取強制措施進行調查。

揚州的王老闆近日收到一顧客反饋，稱在外賣餐裡發現了頭髮，還發了一張照片。對方態度堅決必須退錢，否則就打差評。

香港01報導，王老闆認為，店內員工都會戴上工作帽，且外賣送出前都會檢查。他耐心與顧客溝通，但對方態度堅決要求退錢，否則寫差評。王老闆只好把錢退給了顧客。

過了一段時間「頭髮事件」再次發生，此時，王老闆發現外賣收貨地址與前次相同，向網購消費平台反映此事，平台發現該用戶有惡意退款嫌疑，收集證據後向警方報案。

據報導，警方從平台大數據中篩選出了五個明顯異常的手機用戶，共涉及130多戶商家、215筆外賣訂單。這些訂單顯示由於「退款」而無法提供正常的服務。透過這些證據，警方將涉案號碼所屬的李男抓獲歸案。

李男被捕後，承認多次用自己和家人的手機下單，並在外賣中摻雜異物。他稱喜歡吃外賣，但零用錢不多，嘗試以此方法吃「霸王餐」。

兩年多時間裡，李男基本上沒有花過錢點外賣。據統計李男涉案金額累計近萬元，涉嫌敲詐勒索罪。

報導指出，外賣平台表示，對於惡意退款、索賠和傷害商家行為，平台將採取零容忍態度。一旦發現此類行為，平台將限制相關帳號的下單權限，並幫助受害商家報案。

香港

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