暴雨灌北京：破140年紀錄 漫淹哈爾濱：街道飄滿垃圾

8月1日，受持續降雨影響，北京市房山區有部分路段積水較深。(香港中通社)

北京 市氣象局2日發布消息說，7月29日20時至8月2日7時，北京出現極端強降雨天氣。本次降雨過程極值已顯著超過北京地區紀錄到的降雨極值，為北京地區有儀器測量紀錄140年以來排位第一的降雨量。

新華社報導，北京本次最大降雨出現在昌平王家園水庫，為744.8毫米，最大小時雨強出現在豐台千靈山，7月31日10時至11時降雨111.8毫米。

北京市氣象局介紹，北京地區最早有儀器紀錄到的降雨量是發生在1883年7月23日至29日的降雨天氣過程，紀錄值為510.3毫米。

中央氣象台表示，本輪北京降雨持續「四夜三天」首先源於充足的水氣。「杜蘇芮」本身攜帶了大量水氣，補給也很充足，與副熱帶高壓外圍水氣匯合在華北黃淮一帶，加之第6號颱風「卡努」遠程助力，較強的東南風遠距離將水氣輸送到華北平原。

8月2日清晨，隨著強降雨雲團、雷雨雲團減弱移出，北京市解除暴雨 黃色預警、雷電黃色預警信號。

據本報系聯合報報導，北京市絕大多數博物館、景區在關閉三天後，2日恢復開放，各處都呈現人山人海，與當前河北等地災情呈顯著反差。

記者2日下午到北京知名景點恭王府周邊，早在進入景區前的前海西街、三座橋胡同等通道，人潮就已水泄不通。包含恭王府、頤和園、雍和宮在內，多處北京景區的官方售票系統都顯示2日門票已經售罄。

相較北京市中心「解封」，北京郊區昌平區、房山區、門頭溝區受到道路中斷等影響，目前仍在積極進行救災。至於鄰近北京的河北，災情仍在持續，尤其是河北涿州1日晚間發出求援訊號，受洪水 威脅，當地已疏散逾10萬居民。涿州是中國重要出版產業的庫房中心，期間傳出近百家圖書庫房亟待救援。

另據中央社報導，中國氣象單位2日早晨發布預警，指「杜蘇芮」颱風環流已從華北轉往東北，黑龍江、吉林兩省將受影響。

中國媒體報導，哈爾濱市2日上午開始降下豪雨。位在哈爾濱市中心的中央大街「防洪紀念塔」附近，上午11時30分即出現大面積淹水，救援人員在現場進行防澇築堤，再啟動抽水設備。

進入中午，哈爾濱市內雨勢加大，城區多個路段淹水，水深及膝，不少車輛拋錨被困水中，造成不少路段交通嚴重堵塞，還有大量垃圾順著水流漂入街道。哈爾濱市空中交通也受到影響，至中午12時30分，已有40個航班延誤。