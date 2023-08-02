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國泰航空又爆歧視？ 網友告知聽不懂 空姐仍全程講粵語

中國新聞組／北京2日電
國泰航空「毛毯門」歧視風波後，再被投訴空姐全程講粵語，不平等對待。此為示意圖。（中新社）
國泰航空「毛毯門」歧視風波後，再被投訴空姐全程講粵語，不平等對待。此為示意圖。（中新社）

國泰航空今年5月遭控空姐歧視非英語乘客後，近日再遭網友爆料，即使自己表明聽不懂，國泰空姐仍全程講粵語。引起網友熱議，大罵「死性不改」、「屢教不改」。

香港01報導，網友稱自己乘坐國泰航空CX504由香港飛往日本東京的航班時，遭到不平等對待，「服務abc位置的女性乘務員，全程粵語說話，就算我表明我聽不懂粵語也堅持說粵語。臉上很明顯露出不耐煩的樣子。旁邊坐的香港人，那個笑容天差地別。噁心壞我了」、「還有女乘務員用粵語問話，應該是問我喝什麼。我字正腔圓的說：可樂。女乘務員用粵語說了幾句，我聽不懂，然後她拿起可樂說coke。我不相信現在還有人聽不懂可樂？非要coke一下？真噁心」。

隨後，他再發帖稱，「關鍵從日本出發去hk的時候就還好。我還真以為國泰改過自新了。現在想想從日本出發的上面有三個國家的乘務員，有日本人，卡塔爾人，還有大陸的。是共同運輸航班，還演一演。從hk出發都是自己人演都不演了。」、「越想越氣。明天上班和日本人說去。讓他們以後也別買國泰航空」。

該網友稱，國泰航空事後曾私信他，讓他主動給他們聯繫方式，他們的客服才會加他，然後給予一個處理結果。對此他表示不稀罕所謂處理結果，「上次有視頻有錄音的事兒才過去多長時間，反正我這次不是有備而來，沒錄音沒視頻。只有航班號座位號，我不覺得會得到什麼道歉處理」。他最後稱，自己以後就用錢投票，以後臨期出差，就算中轉越南都不坐國泰飛機從香港走。

另據九派財經報導，其向國泰航空查詢，客服回應稱，目前尚未收到與之有關的反饋，正在確認；公司已做出相應舉措來提高服務質量，如有這方面的意見，建議登錄官網填寫投訴單，方便後續跟進處理。

國泰航空「毛毯門」歧視風波後，再被投訴空姐全程講粵語，不平等對待。此為示意圖。（...
國泰航空「毛毯門」歧視風波後，再被投訴空姐全程講粵語，不平等對待。此為示意圖。（中新社）

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