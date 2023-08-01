暴雨逼停3列車 乘務員哽咽安撫乘客、空投物資救援

三輛列車受困，直升機赴北京門頭溝地區空投物資。(取材自央視新聞)

暴雨 衝擊北方，北京 K396、K1178、Z180次3輛列車受困，晚點超過27個小時的Z180，有乘客表示臥鋪車廂漏雨，車上用水一度緊張；K396次列車滯留超過30小時，乘客與親友都中斷聯繫，列車女乘務員哽咽著安撫乘客的視頻引起關注。央視報導指出，1日清晨，陸軍第81集團軍某陸航旅已開展空投物資救援。

從新疆 烏魯木齊出發、原定30日9時55分到達北京的Z180次列車，目前仍停在軌道上；京報網報導，Z180次列車上的乘客熊先生（化名）稱，這趟車30日在河北張家口臨停約兩小時，目前，列車停靠在北京門頭溝區豐沙線安家莊站附近。

列車上的小孩特別多，不少是暑期隨家長去烏魯木齊旅遊回來的。31日上午，列車員優先給老人、孩子分發餐食，其他人暫時還沒吃上。車上的用水一度緊張，現在也補給了，有乘客生病，也有醫生前去處理。

一名王女士（化名）稱，她的男友乘坐Z180次列車從新疆哈密來北京，目前列車晚點約27個小時。30日晚，列車員給乘客發火腿腸等物資，但車內飲用水及生活用水都比較緊張。車上手機訊號不太好，不少乘客手機電量告急，心情煩躁焦慮。目前，張女士男友的手機關機，打不通。稍早前他們聯繫時，張女士男友稱雨特別大，臥鋪車廂出現漏雨情況。

還有網傳視頻顯示，一名女乘務員在K396列車哽咽安撫乘客：他們列車員下車查看了兩處塌方，走七八百米給旅客運回物資。她反復叮囑乘客「領取物資千萬不要擁擠，哪怕吃不上，免費的飯一會兒就好……我是個女人，也是別人家的孩子，我就是穿了這身衣服，我得對得起大家……」。

據中國鐵路北京局消息，受華北地區持續強降雨影響，途經石太、京原、豐沙、石太客專、京廣、京九、邯長等多條線路旅客列車不同程度晚點、停運。中國鐵路北京局原先針對因線路封閉停留時間較長的K396、K1178、Z180次列車，要求職工採購方便麵、蔬菜、飲用水等物資，連夜送到車上。

但31日晚北京新聞廣播報導指出，由於鐵路損毀無法前進，對於被困旅客計畫安排空投所需物資。