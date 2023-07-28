成旅遊項目? 遊客祁連山抓鼠兔拍照 恐感染傳播鼠疫

遊客抓鼠兔拍照。（取材自新京報）

近日，有科普博主發帖稱，某社交平台上刷到遊客曬出手持野生鼠兔的照片，並質疑，「在青海祁連山草原，抓鼠兔和餵旱獺（俗稱土撥鼠）是否成為了旅遊項目？」網友擔心，遊客這些舉動有感染傳播鼠疫的風險。

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極目新聞報導，博主在貼文中稱，在某社交平台上刷到遊客曬出手持野生鼠兔的照片，搜索青海祁連山草原相關信息也能看到類似圖片。有遊客稱，自己在祁連山草原抓到了鼠兔，還有人表示鼠兔很可愛。該博主表示，「看來抓鼠兔已經和餵旱獺一樣，成為了旅遊項目」。

在上述社交平台檢索關於祁連山草原網帖發現，當地居民提醒，不要輕易接觸高原鼠兔和餵旱獺，也有網友擔心，遊客手持野生鼠兔有感染傳播鼠疫的風險。

公開資料顯示，祁連山草原被評為中國最美的六大草原之一，主要位於青海海北州祁連縣。這裡的鼠兔為高原鼠兔，又稱「黑唇鼠兔」。

祁連山國家級自然保護區工作人員表示，遊客的個人行為很難控制，只能去勸解。祁連縣文體旅遊廣電局工作人員回應稱，草原並非景區，沒辦法控制遊客的行為，會進行溫馨提示。

當地疾控部門工作人員表示，鼠疫防控指南明確規定禁止接觸和投餵鼠兔、旱獺，「因為它們身上的跳蚤有可能會傳播鼠疫耶爾森菌等細菌。」

澎湃新聞報導，上述科普博主稱，這件事中責任最大的是那些自詡為「嚮導」「領隊」的人，他們不應該帶領或誘導遊客捉鼠兔；其次，社交平台沒有對不正確價值導向的帖子進行監管。

祁連縣文旅局提醒，鼠兔和旱獺在幼年期很容易受到人為投餵而變得過度依賴人為飼養，甚至有可能導致無法在自然環境中生存。

新京報報導，早年在青藏高原從事野生動物保護科考和野外調查中，工作人員談旱獺色變。在藏區，旱獺俗名「雪豬」，旱獺、鼠兔與鼠疫發生的直接關係非常明確。相關省區的鼠疫防控工作已經取得了巨大成果，如青海已經首次連續11年未發生人間鼠疫疫情 ，過度恐慌沒有必要。