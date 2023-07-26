賺錢不夠交房租 鎮江龍蝦館老闆深夜崩潰砸店

龍蝦館老闆深夜崩潰砸店。（視頻截圖）

江蘇鎮江丹陽市某家海產店老闆因生意慘淡，付不起房租，憤而崩潰打砸自家店面洩憤。短短12秒的視頻，在網上很快引起熱議，不少網友直言，今年餐飲生意難做，很多門店入不敷出，房租便成為最大的「殺手」，壓倒了一批門店。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻中，當地一家龍蝦館餐廳門可羅雀不見饕客光顧，門前卻散落一地東倒西歪又支離破碎的桌椅與碗盤。突然畫面出現疑似店東的男子，扛著四腳的大方桌使勁兒一甩，宣洩填胸的積怨。

當地社區居委會工作人員表示，砸店的確實是龍蝦館老闆，另知情人透露，老闆深夜崩潰砸店，全因生意太差，進帳的數目還不夠繳店租。

目擊者說，這個老闆當時情緒失控，打砸過程持續近半小時，他激動吐苦水：「我已經盡力了，但情況越來越糟，我快要無法為家人提供基本生活了。」

而他親手毀掉自己店面之舉，最後僅招來只重維穩的警方關切，至於生計無著的無奈，終究還是得獨自面對。

同情這個老闆的網友說，「他是底層千千萬萬小餐飲老闆的真實寫照！微利時代內卷嚴重大家都在煎熬，熬著熬著就倒閉了」。

與龍蝦館老闆同病相憐的餐飲店負責人透露：「真正擊垮我的是，我們辛苦經營了近一年，卻連第二年的房租都沒有湊齊，前期的投入連三分之一都沒有回來。」於是一年期房租到期後，他決定及時止損，收掉經營近一年的烘焙店。

還有網友在評論區感慨說，「我能體會他的心情，我的龍蝦店在五一過後也關了。現在生意太卷、太難做了，一個月營業額只有四、五萬，結算完所有成本後，利潤 就所剩無幾了，太難了」。