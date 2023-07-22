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湘男湖中游泳被制止 竟將執法人員鐵鍊綁樹「鎖脖」

中國新聞組／北京22日電
視頻中，巡湖執法人員被泳褲男用鐵鍊鎖在樹上，泳褲男還手持一把U型鎖對其大喊。（視頻截圖）
視頻中，巡湖執法人員被泳褲男用鐵鍊鎖在樹上，泳褲男還手持一把U型鎖對其大喊。（視頻截圖）

7月21日，網民發視頻稱，20日湖南省益陽市南縣有一名男子在湖中游泳遭到巡邏人員制止，男子不僅不聽勸阻，還用鐵鍊將巡邏人員綁到了樹上。不少網民看了視頻直呼離譜，「連執法人員也敢綁」、「這就應激了？」南縣城管局工作人員證實有此事，表示被鎖樹上的是該局執法人員。警方已介入調查。

燕趙都市報縱覽新聞報導，網民發布的視頻顯示，一名黑衣男子被鐵鍊套住脖子綁在湖邊的樹上，旁邊有一名穿泳褲的男子手持一把U型鎖對其大喊。發布者稱事發地在湖南益陽市南縣鴻雁湖公園，這名穿泳褲男子在湖中游泳，遭到巡邏人員制止，竟然將巡邏人員鎖到樹上。

視頻中，有群眾在一旁勸阻泳褲男子，讓他把鐵鍊「搞開」，把黑衣男子放下來。

南縣城管局工作人員證實確有此事，事發地點是鴻雁湖公園，視頻中被鎖的黑衣男子是該局的一名執法人員，因制止泳褲男子游泳，被鎖到樹上。

工作人員稱該縣鴻雁湖是禁止游泳的，湖邊也有相應的警示牌，「（他在湖中游泳）不是一次兩次了，他是來過很多次了，我們屢次勸導他都不聽」。目前，此事正由當地派出所處理。

南縣九都山派出所表示，此事正在調查，調查結束後會公布結果。至於泳褲男子是否已被拘留，工作人員回覆「正在調查」。

對此，不少網民直呼泳褲男離譜：「溺水別報警占用國家資源，成年人對自己的行為負責」，「出事了別報警，別告別人不作為，別讓賠錢」，「出了事，就是維權三部曲」，「這種去維權就已經夠離譜了，還指望成功？」，「請尊重他人作死選擇」。

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