唐宋古墓葬 洞庭湖大旱露出被盜 3人「摸金校尉」用鐵鍬挖棺獲刑

涉案被盜掘文物。（取材自微信）

洞庭湖水位自去年以來因特大旱情持續下降，南洞庭湖蓮花島村發現一處唐、宋時期古墓葬遺跡。3名「摸金校尉」拿鐵鍬、耙刀挖古墓，撿得六件晚唐五代和宋代瓷碗，被巡邏人員發現後自首。近日3人判刑拘役一個月，處罰金人民幣2000元。湖南省考古專家發現墓葬破壞嚴重，決定實施保護性發掘。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，據湖南高院 通報，2023年1月7日，曹某在沅江市蓮花島釣魚 時發現古代的棺材和碗，又聽聞有人在該島上撿到古銅錢，萌生「尋寶摸金」念頭。2023年1月8日，曹某邀同村汪某、段某某，挖開島上的一個鋪青磚的古墓，在周邊撿六件類似碗狀器具（經鑑定其中一件為晚唐五代時期瓷器，其餘五件均為兩宋時期瓷器）。後被巡邏的沅江市漁政站工作人員發現，遂主動上交並投案自首。

經法院審理認為，被告人曹某、汪某、段某某的行為構成盜掘古文化遺址罪，分別判處拘役一個月，並處罰金人民幣二千元。

據報導，2023年2月14日，湖南省考古研究院組織專家現場考察，發現墓葬破壞嚴重，決定實施發掘。掘出9座墓葬，5座灰坑，出土少量瓷器、陶器和銅器、鐵器、石器等15件文物。

同時，考古人員對遺跡周圍開展文物調查，採集一批文物，有新石器時代的石斧、唐宋時期的瓷器、明清時期的青瓷等。說明蓮花島很早就有人居住，且延續時間長，年代跨度大。

此次發掘和調查，實證南洞庭湖地區史前和歷史時期就有人居住，沅江歷史悠久，從上萬年前的赤山島到幾千年前的蓮花島，古人在這裡繁衍生息，創造了湖島文化的涓涓細流，最終匯入滋養楚文化和華夏文明的江河大海。