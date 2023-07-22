突斷電…甘肅婦沒呼吸機可用致死 家屬要國家電網扛責

呼吸機因為突然停電導致故障。（取材自大風新聞）

甘肅 一名侯姓女子的母親罹患漸凍症，長期居家治療，離不開呼吸機、製氧機等醫療設備，但因家中突然斷電導致呼吸機無法使用，母親因呼吸衰竭去世。侯女認為，國家電網應為母親的死扛責，但當地電力部門認為其未報備，且未提及發電機需求，若要索賠建議走司法程序。

大風新聞報導，今年7月9日上午10時04分，侯女的父親在家照顧妻子陳女士時，家中突然停電，「沒有任何通知，我爸趕緊接上了備用電。」由於醫療設施的耗電量大，備用電源僅能維持20分鐘至40分鐘左右。她的父親嘗試撥打物業電話，但直到上午10時16分才撥通電話。電話中，物業表示他們沒有收到停電通知，聯繫國家電網後，對方稱正在排查。

上午10時22分，侯女的父親再次聯繫物業，直到10時24分撥通了對方電話。物業稱，他們從國家電網了解到，停電原因是某小區施工不小心挖斷了電纜，供電恢復時間不確定。

侯女說，她父親向物業反饋了其母親的特殊用電需求，對方再次聯繫國家電網，「國家電網給了個電話，讓申請臨時供電。但我們上午10時27分聯繫後，對方表示盡快申請，之後便始終無人回應。」

「供電所距離我們家只有1.5公里，如果及時處理，5至10分鐘左右估計就可以送到臨時電源。」侯女說，上午10時33分，她母親醫療設備的備用電所剩無幾，她的父親等不到臨時電源，便撥打了「120急救電話」。上午10時50分左右，急救車抵達，由於他們家住在6樓，電梯因停電無法使用，因此也耽誤了時間。上午10時55分，急救人員到場，急救沒幾分鐘，便宣布她母親死亡。

根據調解錄音顯示，侯女認為國家電網未提前告知，突然停電造成其母親去世，要求對方賠償。國家電網工作人員要求先分清楚雙方的責任，然後讓侯女提出訴求，並表明其索賠的依據。

錄音中，國家電網工作人員說，「你要賠償如果符合國家標準，我們該支持都支持。」侯女回覆，「第一就是要給個說法，第二就是道歉，第三就是賠償。」侯女說，7月9日上午10時停電後，她撥打電話申請臨時用電，接電話的工作人員表示，需要向領導申請，申請後會回覆，但直至她的家人去世，也沒有回覆。國家電網工作人員稱，這屬於不可抗力因素導致。

為什麼認為國家電網應承擔全責？侯女說，事發後，他們聯繫了國家電網，對方承諾會向領導申請臨時電源，然後進行回覆，但結果是沒有回覆；另外，她認為國家電網沒有提前通知停電，停電次數、時間也超過了國家的要求，「我認為國家電網應擔全責。」