80萬元拍下「觀音金像」是銅像？山西買家要退款遭拒

標的物信息顯示這尊「觀音金像」為足金，同時，拍賣方在競買須知中聲明「瑕疵不擔保」 。（取材自澎湃新聞）

山西從事珠寶生意的邱先生表示，先前他透過拍賣 公司競買了一批罰沒物品，其中包括一尊「觀音金像」，回家後用光譜儀器檢測 發現，該「觀音金像」含銅量竟然超過79.9%。邱先生要求拍賣方退款但遭拒，理由是邱先生無法證明他從拍賣方取走的「觀音金像」就是有問題的這尊。目前問題還未得到解決。

澎湃新聞報導，邱先生5月27日、28日在太原公共資源拍賣中心有限公司的拍賣會上，共拍得90多件標的物，花費500多萬元（人民幣，下同，約69萬多美元）。其中金條比較多，工藝品除了這尊「觀音金像」，還有其他幾個小擺件。

邱先生通過家中的光譜儀器檢測，「觀音金像」銅含量超過79%。（取材自澎湃新聞）

邱先生以84.51萬元競買到這尊「觀音金像」，6月5日和拍賣方交接了拍品，回家用光譜儀器檢測發現，該「觀音金像」含銅量超過79.9%，含鋅20.08%，銀含量為0.01%。

但根據涉事「觀音金像」所帶鑑定證書，結果顯示純度等級為千足金，即含金量不低於99.9%。邱先生表示：「以前我也經常參與類似拍賣，這次因拍賣物件交接時間很緊，拍賣物品比較多，就沒來得及一一檢驗，出於對太原公共資源拍賣中心的信任，且該物件有鑑定證書及AU999字印，也就未對所拍得物件認真查驗。」

邱先生所說的鑑定證書由國家金銀製品質量檢驗檢測中心（南京）出具，檢驗結論為千足金製品，質量/規格2000克，純度等級為千足金，備註為觀音金像。

邱先生帶著「觀音金像」來到山西省財政廳公物倉要求退款，但被拒絕，邱先生將「觀音金像」留在公物倉保衛室後離開。

據報導，拍賣的項目諮詢聯繫人張經理表示，標的物的檢驗評估報告是委託人提供的，拍賣中心只是提供拍賣平台，受委託人委託對標的物進行拍賣，並未對標的物進行鑑定檢驗。目前邱先生要證明他要退庫的「觀音金像」就是他從公物倉交接取走的「觀音金像」確實有困難，因為一般的司法鑑定機構只能鑑定文書上按的指紋，而要從物品上提取指紋，再與相關人員進行比對鑑定，需要公安機關立為刑事案件偵查。

出現爭議後，這尊「觀音金像」在公證人員的見證下，被存入銀行保險 櫃中。