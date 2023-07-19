浙江首季火化遺體爆增逾7成 疑突然放棄清零導致 當局急刪數據

圖為市民捧著親人的骨灰走出火葬場。(歐新社)

浙江省民政廳官網公布今年第一季的火化遺體數17.1萬，比去年同期增加72.7%。這一未經解釋的死亡人數激增數據，正好發生在去年12月7日當局突然放棄清零防疫 封控後之際，引發關注。

美國之音報導，浙江省的數據還表明，2020、2021和2022年的第一季度，全省火化遺體數分別為8.83萬、9.3萬和9.9萬俱。由於官方嚴苛的認定標準，以及據報導各醫院通常不願意將病人列為COVID-19的死因，導致中國的染疫死亡人數始終是謎。

而在同一階段，中國各地的火葬場和殯儀館悉數爆滿，難以應付，有些地方排起棺材的長隊，要等上至少一周，甚至兩周才能輪到火化，顯然死亡人數遠遠高於政府承認的數字。

另據中央社報導，財新網17日對浙江省公布的第一季度火化數據進行了報導。但財新網上這篇報導的鏈接已經消失，只剩下摘要訊息。浙江省民政廳官網也刪除今年第一季全省數據。據報導，民政廳辦公室工作人員表示，「裡面有部分數據應該是準確的」，但沒有解釋刪除原因。他還說，火化遺體數成長較快有多方面原因，首先是疫情 ，還有時間等因素。

報導還說，中國民政部一直延遲到今年6月才發布2022年第4季的民政統計數據，且沒有按慣例發布2022年總的火化遺體數。而且，中國全國去年第四季度以及今年第一季度的火化數字至今不見踪影。

德國 之聲中文網報導，人口大省浙江第一季度火化遺體數激增，讓人們對中國12月初突然放開新冠疫情管控後的死亡規模「有難得的了解」。

報導說，據網傳的一份「12月21日國家衛健委會議紀要」，僅僅20天內，中國累計感染2.48億人，僅12月20日一天，全國就新增約3700萬感染病例。彭博以及《金融時報》從與會人士處確認這份會議紀要的真實性。很多中國人的直觀感受是：身邊的人都陽了。黃桃罐頭也突然緊俏。

有網友對浙江火化遺體數增加提出看法，「死一個人是悲劇，死一百萬人只是統計數據，希望我們三年付出的努力確實讓這一統計數字變小了吧。」