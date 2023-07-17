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妻掃1次廁所給10元…上海摳門男中800萬彩票 竟做出這種事

中國新聞組／上海17日電
方老伯買的一張彩票中了人民幣800萬元大獎，他卻瞞著妻子洪阿婆領走了獎金。此為示意圖。(中新社資料照片)
方老伯買的一張彩票中了人民幣800萬元大獎，他卻瞞著妻子洪阿婆領走了獎金。此為示意圖。(中新社資料照片)

居住在上海的洪阿婆與方老伯再婚20年。方老伯掌握家中經濟大權，平時「摳門」到極致，只有在老婆幫自家民宿掃廁所時，才一次給10元工資（人民幣，下同），還對她家暴；彩票中了800萬，他也瞞著洪阿婆領走獎金，是鄰居看洪阿婆可憐告訴她「妳老公買好了別墅和奔馳車，要和他兒子一起享福去了」才知真相。讓洪阿婆垂淚訴請離婚：「我對他徹底死心了。」

看看新聞報導，洪阿婆早年離異，與前夫生有一女。方老伯比洪阿婆大幾歲，和前妻育有一子。20年前，經熟人介紹，洪阿婆與方老伯重新組建了家庭。家裡的經濟大權一直握在條件較好的方老伯手中。

方老伯用家中的老房子開了一間民宿，所有利潤都由他本人掌握。洪阿婆再婚後幫忙照看、打掃民宿，工資由方老伯發放，「他所謂的工資，就是打掃一個房間給十塊錢，打掃一次廁所再給十塊錢，他比外面的老闆刻薄多了。我就像一個卑微的服務員，但我想著，開民宿是給家裡掙錢，也就沒計較什麼。」洪阿婆說。

對錢很敏感的方老伯，還習慣買彩票。結婚第六年，方老伯買的一張彩票中了800萬元大獎，他瞞著洪阿婆領走了獎金。洪阿婆回憶，隔壁鄰居看她生活清苦，出於同情才透露了消息，「鄰居說，老方買好了別墅和奔馳車，要和他兒子一起享福去了，你一點都不知道嗎？」

據報導，後來，她看到了方老伯買的奔馳車，果然是給他兒子開的。她也走進了方老伯買的別墅，住在裡面的是他的兒子和新婚兒媳。

洪阿婆說，「五年前，他連照料民宿的那一點錢都不再給我了。但我沒有退休金啊，沒錢我怎麼生活呢？」經濟陷入困窘的洪阿婆不得不停止照看民宿，到附近醫院幫忙做護工，晚上睡在病房過道裡。

方老伯徹底翻臉斥罵，「找妳來就是讓妳幹活的！妳連民宿都不管了，留著妳還有什麼用？以後你不許再吃我家裡的飯」。

後來，只要洪阿婆一進家門，方老伯就對房子斷水斷電，讓洪阿婆無法居住，再往後連門鎖都換了，讓洪阿婆無家可歸。不甘心的洪阿婆幾次回去討要說法，雙方起了爭執，方老伯甚至一度將洪阿婆打傷，「我打了110，去醫院驗了傷，醫師說我差點骨折。我對老方徹底死心了。」洪阿婆默默垂淚。

報導指出，在律師的幫助下，洪阿婆向法院提起了離婚訴訟，希望解除與方老伯之間的婚姻關係。洪阿婆要求與方老伯離婚的訴訟請求，法院依法予以准許。爭議焦點落在了夫妻共同財產上。

北京盈科律師事務所上海分所胡珺律師表示，他們設法查明了方老伯十幾年前彩票中大獎的具體情況，並出示了相關證據，方老伯才肯在法庭上承認，他確實中過一次大獎，獎金為800萬元。但他辯稱，這些錢都用於購買股票、彩票和家庭日常開銷，截至今日已全部消耗完畢。

因方老伯的銀行帳戶餘額近乎清零，其名下房屋又建在農村宅基地上，不具備出售變現的可能性，方老伯名下幾乎沒有可供執行的財產。因此，洪阿婆目前還沒有拿到生效判決書上確定她可以分得的錢款。

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