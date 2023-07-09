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鄭州業主免費贈房 「付房貸就行」 竟因賣了也不夠還

中國新聞組／北京9日電
鄭州市曼哈頓小區現改名為金水昇龍廣場。（取材自紅星新聞）
鄭州市曼哈頓小區現改名為金水昇龍廣場。（取材自紅星新聞）

「免費贈送，直接過戶給你，你直接還房貸就行。」發文博主稱，他的妻子五年前在鄭州市曼哈頓小區（現改名金水昇龍廣場）買了一套房子（69㎡），當時房價118萬元（人民幣，下同，約16.34萬美元），貸款了90萬元（約12.46萬美元）；然而不知何因，這條視頻已被刪除，媒體要求採訪博主，他回覆稱「不說這事了」。

紅星新聞報導，根據博主訊息，妻子購入該房子時的房價約為1.71萬元/㎡，有多名曼哈頓小區業主說，在2018年、2019年左右，該小區的房價最高曾逼近2萬元/㎡（也有人稱超過2萬元/㎡），但現在已經回落到1.2萬-1.3萬元/㎡左右。而貝殼找房App顯示，曼哈頓小區在今年6月的參考均價為1.26萬/㎡。

截圖自貝殼找房App。（取材自紅星新聞）
截圖自貝殼找房App。（取材自紅星新聞）

一名房產中介說，2018年，他在曼哈頓小區購入一套150㎡的房子，購入價為230萬元，但現在這套房子的價格約185萬-190萬元。「我也想把這個房子變現，但現在房價處於低谷時期不適合賣。我不急著用錢，就把它租出去，用租金來彌補我的損失。，月租金大約5500元，剛好可以覆蓋房貸。

另有一名司法拍賣房產中介提供了一份名為《最新房源7.2》的表格，鄭州市金水區共有173套房產要進行拍賣或變賣（二拍流拍），其中曼哈頓小區將於7月27日拍賣的房子也在其中。該中介說，這些房子之所以會被司法拍賣，「現在95%以上都是欠銀行貸款，還不上；房貸或者抵押（借錢）的，都有。」

對於背上房貸的購房者，上述中介稱，「 2017、2018那兩年購房的，現在基本上都處於把房子賣了也不夠還銀行貸款（的狀態）。要不然硬扛著還月供，要不然就賣了還貸款。進入法拍的話，後期的問題比較多，徵信等會受影響。」

某房產中介門店外的價格牌。（取材自紅星新聞）
某房產中介門店外的價格牌。（取材自紅星新聞）

曼哈頓 貸款 房價

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