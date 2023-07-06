江蘇男慫恿輕生者跳樓 鄰居：愛湊熱鬧 妻：全家不敢出門

一名年輕男子站在高樓上抱頭痛哭。(視頻截圖)

江蘇蘇州吳中區一名24歲男子日前在20層高樓樓頂徘徊，意圖跳樓輕生，樓下一名沈姓老翁朝他大喊「不跳不是人」，其後該男從高樓墜下身亡。沈男因慫恿跳樓等不當言論，遭行政拘留10天，他的鄰居與家人接受媒體訪問，還原他禍從口出的可能原因。

潮新聞報導，鄰居說，沈男長期沒有固定工作，年輕時在工廠當過保安，現在的收入主要靠每月收點租金 ，與妻子有一個30多歲的兒子。

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「話多吃耳光」（蘇州話，意為惹是生非要倒楣），是不少鄰居對沈男的評價。在他們看來，沈男「出事」並不意外，平時他就愛湊熱鬧，出鋒頭，表現欲很強，喜歡得到大家認可。比如兩家人鬧矛盾，沈男還沒搞清楚情況就摻和進去，結果鬧得兩家人都不高興。

不只是鄰居，有些和沈男見過幾面的人，對他的印象同樣不好。閒暇時，沈男常到鎮集貿市場買菜。一名果蔬攤經營戶說，「他說話經常陰陽怪氣，讓人討厭。」有件事讓市場經營戶印象特別深，有次沈男要買毛豆，聽到十元一斤，他在市場叫嚷「太貴」，引人圍觀。經營戶無奈降價，沈男卻又改口說，「太便宜了，你得賣20塊一斤」，「我們怕惹麻煩，都懶得和他爭辯，這次他算是禍從口出了」。

報導指出，沈男妻子說，這幾天在家反反覆覆觀看事發當時的視頻，想弄清楚丈夫為什麼會喊出這樣的話。在她看來，沈男說這話時並不是真的在慫恿小夥子跳樓，應該沒有惡意。