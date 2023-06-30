「誰拍就死這裡」記者採訪臭氣養豬場 竟遭員工持刀威脅

記者拍攝的廣東清遠市陽山縣養豬場排放汙水現場。（視頻截圖）

「不准拍！誰拍我就讓他死在這裡！」日前有記者前往廣東清遠市陽山縣採訪養豬場排放汙水，沒想到遭公司員工持刀追趕並阻擋拍攝，過程全被記錄下來。視頻播出後，陽山縣委、縣政府高度重視，迅速召集公安、環保、農業農村等部門成立聯合調查組，持刀人已被傳喚至公安機關接受調查。

搜狐新聞報導，近日陽山縣陽城鎮畔水村向媒體爆料稱，村裡有養豬場汙水直排，不僅汙染環境，還臭氣擾民。記者前往採訪時，廣東美加寶畜牧有限公司門口一名工作人員手握10公分左右長的匕首從大門旁工具間衝出，並怒氣沖沖地恐嚇記者。

據附近村民反映，該公司排放的養殖汙水，長期對周邊林地和水源保護區造成嚴重汙染。從村民提供的幾段視頻可以看到，從半山腰流下來的小溪中泛起大片白沫，泡沫延綿幾公里。

走訪發現，在陽山縣陽城鎮畔水村這家養豬場所在的山上，山腰處有四個大的蓄水池，水池的底部都鋪有黑色地膜，池水呈現黑色狀，水面上還有漂浮物。池邊還有隨時在排汙的管道，一有風吹來，就能聞到濃烈的臭味。

「每天晚上都能聞得到，它臭起來的時候我們窗戶門都要關著，而且嚴重的時候我們吃飯都有點難受，聞的多的話會反胃」，村民馮小姐表示。

據了解，廣東美加寶畜牧有限公司在2020年9月投入生產，是一家註冊資金3000萬人民幣，占地面積3.7萬平方米，預計年出欄率4000頭的中型養殖場。

對於企業為什麼沒有環保設施就能運營，清遠市生態環境局陽山分局審批股工作人員表示，按照這家養殖場的規模，目前僅需在網上自行備案即可，不需要審批。至於後續公示的擴建項目環境影響報告書，他們是沒有審批通過的。

紅星新聞報導，經查，視頻中的持刀人吳某，是廣東美加寶畜牧有限公司員工。2023年6月27日晚，吳某已被傳喚至陽山縣公安機關接受調查，案件正在進一步調查中。同時，聯合調查組已對報導中反映的廣東美加寶畜牧有限公司有關情況開展調查，將依法依規進行嚴肅處理。