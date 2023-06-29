勞榮枝律師收死亡威脅：「勞若改判就殺你全家」

警方的受案回執。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

身背5條人命、被稱為「女魔頭」的勞榮枝於2021年9月一審被判死刑，經上訴到二審維持原判，目前此案進入死刑複核階段。據報導，勞榮枝的辯護律師吳丹紅昨天表示，兩天前其助理律師趙德芳收到死亡威脅電話稱，如果勞榮枝被發回重審或者改判，對方將殺死吳丹紅全家。趙德芳已報案，警方已受理。

每日經濟新聞、澎湃新聞報導，趙德芳提供的錄音顯示，來自江西鷹潭的號碼在確認趙德芳的身分後，一名男子在電話中稱，「你別管我是哪位，我跟你講，勞榮枝被發回重審，被改判，我就要把吳丹紅的女兒、家裡所有人全部殺掉，你跟他說一下。」

趙德芳問對方是哪的，對方說，「反正勞榮枝被改判、被發回重審，第一個死的就是吳丹紅，吳丹紅我有他的抖音……」趙德芳提醒他的手機有錄音，對方表示，「我不怕你錄音」。

趙德芳表示，該威脅電話發生在6月26日下午3點多，隨後他就到北京 市公安局朝陽分局常營派出所報案，由於吳丹紅沒有到場，警方受理了「趙德芳被威脅人身安全案」。

趙德芳介紹，類似這種打電話進行死亡威脅的法律後果，「按以前慣例是拘留5至10天，也有的定尋釁滋事罪。」

據今年4月25日相關報導，網傳一份立案通知顯示，江西高院 稱，吳丹紅在擔任勞榮枝辯護人期間，通過個人社交帳號發表多篇文章及評論，涉嫌存在違規炒作案件以及在法庭上發表詆毀辦案機關不當言論的等違規行為。北京市律師協會決定對吳丹紅律師立案調查。吳丹紅當時表示，自己沒有就案件發表過觀點，沒有任何炒作案件的主觀意圖。

據了解，吳丹紅是中國政法大學證據科學研究院副教授，北京市友邦律師事務所兼職律師。2022年8月，勞榮枝案在江西高院二審開庭，目前已進入死刑複核階段，吳丹紅是勞榮枝的辯護律師之一。

另外，網傳勞榮枝案死刑複核已被最高法核准，但雙方律師均表示未接到任何通知。勞榮枝案死刑複核階段的辯護律師劉昌松表示，據他了解，目前勞榮枝案死刑複核尚無進展，「一般來說，裁定的結果只有兩個，一個是核准死刑，一個是不核准死刑。」

勞榮枝，1974年生人，原九江石油 化工公司的小學教師。1996年至1999年期間，勞榮枝跟隨其當時的男友法子英先後在南昌、溫州、常州、合肥犯下4起綁架、搶劫、殺人案件。1999年，法子英在合肥被抓獲並於1999年11月18日判處死刑。勞榮枝則潛逃了20年，2019年11月28日在福建廈門落網。

2021年9月9日，勞榮枝案一審宣判，被以故意殺人、搶劫、綁架三罪併罰判死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同年9月23日，勞榮枝上訴案立案。2022年11月30日，江西高院對勞榮枝涉嫌犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪上訴一案駁回上訴，維持原判。

目前，對勞榮枝的死刑裁定，正依法報請最高人民法院核准。