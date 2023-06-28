山東男開車「反覆輾妻」還拍照 網：泯滅人性 該處極刑

男子開車反覆輾壓妻子，地下血跡斑斑。(取材自紅星新聞)

山東省東營市近日發生一起男子開車反覆輾壓妻子至死的凶殺案，殘忍畫面在網路上瘋傳，引發網友公憤，直呼「該處極刑」。東營市公安表示，嫌犯疑因家庭糾紛輾斃妻子，目前王姓男子已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

香港 01報導，這起恐怖事件發生於山東東營市東營區東城方衍國際影城（萬方店）附近，東營市公安局發布通告，稱王姓嫌犯因家庭糾紛，輾斃38歲張姓妻子。網傳影片顯示，身穿黑衣的男子開著黑色SUV對身著紅衣黑褲的妻子反覆輾壓，期間他還曾下車查看並對妻子拍照，後又上車再次輾過妻子。

倒地女子一度沒有動靜，男子還用手推動她，見對方仍有意識，便上車再反覆輾過妻子；只見馬路上血跡斑斑，男子還是不肯罷休，女子曾躲到停泊在路邊的私家車車底，仍被黑衣男拉到路中後再開車重覆輾過。

據報導，東營市公安局表示，警方與醫護人員到場後，女子已明顯死亡。經查，兩人是再婚家庭，警方表示，女方經常家暴 丈夫，本次因家庭糾紛，男子將妻子輾壓致死。

不過，許多網友對「女方經常家暴丈夫」的說法感到不滿，認為「意圖合理化男方暴行」。網友批評「沒有任何理由，要如此泯滅人性地把人傷害」、「輾過後又下車查看，真的太殘忍了！」，許多人紛紛要求對兇手處以極刑。

駭人殺妻案在網路上引發熱議，律師表示，男子反覆輾壓妻子「已構成故意殺人罪」。