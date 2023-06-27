三江源電網漏電？ 數鳥人：青海53猛禽亡

受訪者發布的據稱是5月24日至6月18日期間發現的猛禽屍體。（取材自紅星新聞）

一名在青海三江源國家公園擔任「數鳥人」的愛鳥人士，在公眾號發表「三江源國家公園成墳場，53隻國家級保護動物非正常死亡」的文章，指出共發現了55隻非正常死亡的鳥類，53隻為屬於國家重點保護野生動物的猛禽，疑因電網漏電致死。針對此事，當地有關部門正在調查，目前已委託專業機構對鳥類屍體進行解剖調查，結果尚不明確。

澎湃新聞報導，文章作者常樂講述了近一個月在嘉塘草原「數鳥」的經過。今年5月中旬，他應聘一環保人士發起的「嘉塘草原數鳥」的工作，成為一名「數鳥人」，即每天記錄嘉塘草原活鳥和被電死的鳥類數量。

常樂介紹，他每天在草原開車轉一轉，50公里至100公里的範圍，用相機拍攝活鳥及其他野生動物。一個月內，他收集到55隻非正常死亡的鳥類，其中53隻是猛禽，主要包括大鵟、草原雕、白尾海雕、獵隼等。

他發現53隻死掉的猛禽，有52隻都是在電線桿下方或者電網附近發現的，一些死掉的鳥隻身上有明顯的燒灼痕跡，一些尾巴也被電流截斷。他推斷，可能由於電網電力保護設施不夠好或絕緣套時間過長，加之草原雨雪天氣多，電網漏電導致停留在電線的鳥觸電死亡。

常樂說，「我原計畫將收集的鳥隻屍體，一起轉交給警方，（數量多）才能夠引起重視」。警方接到牧民舉報，稱有可疑人員在嘉塘草原附近收集鳥隻屍體，找到他並了解情況。之後，他將已收集的鳥隻屍體全部轉交稱多縣森林公安 大隊和當地林草部門後，離開嘉塘草原，返回成都。