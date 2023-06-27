三江源電網漏電？ 數鳥人：青海53猛禽亡
一名在青海三江源國家公園擔任「數鳥人」的愛鳥人士，在公眾號發表「三江源國家公園成墳場，53隻國家級保護動物非正常死亡」的文章，指出共發現了55隻非正常死亡的鳥類，53隻為屬於國家重點保護野生動物的猛禽，疑因電網漏電致死。針對此事，當地有關部門正在調查，目前已委託專業機構對鳥類屍體進行解剖調查，結果尚不明確。
澎湃新聞報導，文章作者常樂講述了近一個月在嘉塘草原「數鳥」的經過。今年5月中旬，他應聘一環保人士發起的「嘉塘草原數鳥」的工作，成為一名「數鳥人」，即每天記錄嘉塘草原活鳥和被電死的鳥類數量。
常樂介紹，他每天在草原開車轉一轉，50公里至100公里的範圍，用相機拍攝活鳥及其他野生動物。一個月內，他收集到55隻非正常死亡的鳥類，其中53隻是猛禽，主要包括大鵟、草原雕、白尾海雕、獵隼等。
他發現53隻死掉的猛禽，有52隻都是在電線桿下方或者電網附近發現的，一些死掉的鳥隻身上有明顯的燒灼痕跡，一些尾巴也被電流截斷。他推斷，可能由於電網電力保護設施不夠好或絕緣套時間過長，加之草原雨雪天氣多，電網漏電導致停留在電線的鳥觸電死亡。
常樂說，「我原計畫將收集的鳥隻屍體，一起轉交給警方，（數量多）才能夠引起重視」。警方接到牧民舉報，稱有可疑人員在嘉塘草原附近收集鳥隻屍體，找到他並了解情況。之後，他將已收集的鳥隻屍體全部轉交稱多縣森林公安大隊和當地林草部門後，離開嘉塘草原，返回成都。
嘉塘草原所屬的稱多縣公安局稱，目前該案件正在進一步調查當中，「公安、自然資源和林業草原局以及國家電網各個部門都在調查此事，之後會發布調查通告」。
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