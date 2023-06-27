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青島武館教練打死8歲童 母控：兒被當木偶 擺拍卸責

中國新聞組／北京27日電
教練拍片，未及時送男童就醫。（視頻截圖）
教練拍片，未及時送男童就醫。（視頻截圖）

山東青島一武術俱樂部疑似發生8歲男童遭教練「毆打致死」的情況。青島城陽區警方26日發布通報稱，武術俱樂部負責人等三名犯罪嫌疑人涉故意傷害致人死亡案件，已被採取刑事強制措施。影片曝光後，不少網友大罵，「這根本不是人啊」、「可憐的孩子，太無助了，就這樣被活活打死，凶手喪盡天良」。

據澎湃新聞報導，青島市體育局26日下午也回應表示，目前正在配合警方調查此事，涉事武術運動俱樂部已經停業。

影片中，一名男子將男孩放在板凳上，但男孩坐不穩，癱倒在地，嘴唇發白。該男孩身邊還有其他身著統一服飾的小孩。男孩母親指控，當時男童已失去意識，但武館為了脫責，竟把男童當成木偶擺布，硬是把他拉起來擺拍。

來源：YouTube

另一段視頻顯示，疑似該男孩在癱倒前，曾趴在地上，一旁有人稱「你要是這樣，你媽給我說了，一年都不來接你了」。此時男孩在地上翻了個身說教練踢到他了。

上傳視頻的網友指稱，自己8歲大的兒子在青島崇德聚英武術運動俱樂部遭教練毆打，並指本月18日，俱樂部老闆發來一段影片，家屬發現孩子臉色不對勁，要求觀察情況，後俱樂部老闆致電，說孩子「不行了」。

該網友發布收據稱，孩子是在6月10日，繳費人民幣7680元進入俱樂部學習，時間為一年，另其發布的病歷資訊顯示，6月18日，患兒就醫前20多分鐘，其呼吸、心跳已停止。

對此，青島市體育局一名工作人員表示，體育局正在配合警方調查此事，此事已被列為刑事案件，具體情況不便透露。據了解，涉事俱樂部開業僅2個月，目前該俱樂部已停業。

據青島市公安局城陽分局通報，6月18日14時許，城陽區某武術運動俱樂部發生一起故意傷害案件，致一人死亡。案發後，公安機關迅速將該武術運動俱樂部負責人等三名犯罪嫌疑人查獲，現已依法採取刑事強制措施。案件正在進一步偵辦中。

網傳畫面顯示，一名8歲兒童在武術運動俱樂部疑遭教練毆打致死。圖為出事男童癱軟在地...
網傳畫面顯示，一名8歲兒童在武術運動俱樂部疑遭教練毆打致死。圖為出事男童癱軟在地。（視頻截圖）

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