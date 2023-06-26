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新婚2年被家暴16次 四川孕婦「掛糞袋」維生

中國新聞組／北京27日電
網傳受害女子。（取材自齊魯晚報）
網傳受害女子。（取材自齊魯晚報）

四川成都謝女士近日在網上自爆，她與丈夫結婚兩年，但從婚後兩個月懷孕開始，丈夫前後對她家暴達16次，最近一次被拖到酒店打成重傷，造成她肋骨骨折，小腸梗阻掛著糞袋，腎、胰、肺等內臟都損傷，還差點因延誤就醫喪命；但婆家不僅不聞問，還威脅要她出具諒解書。謝女士後來稱，丈夫已被刑事拘留。據報導，婦聯、公安、法院等部門都已介入調查此事。

女子稱懷孕至今被丈夫家暴16次，多次內臟受傷，須掛著糞袋。（取材自極目新聞）
女子稱懷孕至今被丈夫家暴16次，多次內臟受傷，須掛著糞袋。（取材自極目新聞）

綜合媒體報導，謝女士日前在網路上發布視頻稱，剛認識丈夫時，覺得他人很好，雖然喜歡罵人，但也很照顧人，兩人相識三年後結婚，沒想到婚後兩個月懷孕後，丈夫就開始家暴自己，前後加起來有16次。她說，曾提離婚，但丈夫不同意，最近一次被家暴就是因為去法院提交離婚與人身保護令的文件被丈夫發現，對方把她拖到酒店打成重傷。

女子稱懷孕至今被丈夫家暴16次。（取材自極目新聞）
女子稱懷孕至今被丈夫家暴16次。（取材自極目新聞）

視頻稱，謝女士目前已住院兩個月，肋骨缺血，十二指腸被污染，小腸梗阻掛著糞袋，腎、胰、肺等內臟受到不嚴重影響損傷程度相同。謝女士還說，到醫院時，醫師說她已經沒有脈搏了，如果再晚到20分鐘，就救活不了了。

女子稱被老公家暴多次。（取材自極目新聞）
女子稱被老公家暴多次。（取材自極目新聞）

謝女士4月間曾在社群平台上稱被丈夫在一間砂鍋店潑了菜，導致多處燙傷。極目新聞向該店家求證，店方表示當天確有發生一男子向女子潑菜的事情，「女子的皮膚都被燙紅了」。

視頻在網路上廣為流傳，「成都一女子自懷孕遭丈夫家暴多內臟受損」也成為熱搜關鍵字句，許多網民指男方根本是故意傷害。對此，武侯區婦聯工作人員表示，婦聯、公安、法院等部門已介入調查。

第一支控訴視頻上傳後隔天，謝女士再度發布視頻表示，丈夫賀某某已經被刑事拘留，案件正在取證階段，「希望能重判」。她還提到，目前仍在住院，「婆家還威脅我出諒解書」。

家暴 公安 社群

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