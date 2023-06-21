中國女子遊馬爾地夫 控酒店管家性侵…警吃案？中使館介入

中國女子在馬爾地夫度假遭酒店管家性侵，她全身都是瘀傷。（取材自小紅書）

一名26歲中國女遊客日前在社交平台發言，痛訴她在馬爾地夫麗思卡爾頓度假村遭酒店管家強姦，但度假村卻收走證物並汙衊她是為了騙房間費用，當地官方也遲遲不推進調查，目前，中國駐馬爾地夫大使館已與她聯繫，稱已要求度假村、馬爾地夫旅遊部和警察 三方嚴肅對待，認真查明真相。

受害者是一名在澳洲 求學的中國公民，她在18日於推特上談起這段經歷。

據受害者自述，她於本月6日抵達馬爾地夫，原定10日返回中國，後來延長逗留時間，入住馬爾地夫麗思卡爾頓度假村，一名叫Usham的酒店管家被分配到她身邊。

女子表示，在交流中，感受到管家疑似偷窺她，期間還拿起口香糖咀嚼，問她是否想親吻，雖明確拒絕，為防對方聽不懂，甚至用電腦翻譯軟體協助，但管家不顧反抗將她推到床上，進行毆打並性侵 。

女子表示，「我穿著睡衣，他開始將舌頭伸進我的嘴裡，說他會很溫柔。然後，他把我推到床上，解開褲子，將生殖器兩次插入我的口中。然後他繼續觸碰我的私處，並試圖進行性交。」

接著，Usham用手在她的電腦螢幕上發洩後，還用浴室裡的毛巾擦掉，在她將此事告知度假村經理後，工作人員沒收了她帶著精液的電腦和毛巾，警察錄了證詞，採集她的口腔樣本，說需要一周的時間才能得到結果。

女子補充，她進行了體檢，全身都是瘀傷，但警方除無視明顯的證據外什麼都不做，還說沒有理由逮捕被告，度假村管理員汙衊她是為騙取免費住宿，在事發12天後，警方雖表示已收集到調查所需樣本，但目前仍無人被捕。

對於騙取住宿的質疑，女子寫道：「你只訓練你的管家索要小費，我在你的酒店被性侵了，你什麽也沒做。你告訴我，我這樣做是為了獲得免費住宿。我付了全款給酒店。我是住在澳洲的中國人，我的家人很有名，也很富有。」她並附上了她遭到襲擊的照片。

受害女生20日更新，她於19日中午收到中國大陸駐馬爾地夫使館來信，稱使館已聯繫了度假村經理、馬爾地夫旅遊部副部長和負責此案的警察，要求他們嚴肅對待中國公民的報警，認真查明真相。