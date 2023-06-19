我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明

會晤習 布林肯：美中有義務經營兩國關係

鞋面閃綠光…90後成都男搭地鐵被冤枉偷拍 不忍了

中國新聞組／北京19日電
何小可拍攝自己當時所穿鞋子的照片。（取材自央廣網）
何小可拍攝自己當時所穿鞋子的照片。（取材自央廣網）

四川90後男子何小可（化名）日前搭乘成都地鐵，遭2女指控他鞋面閃爍綠光是裝了攝像頭偷拍。經警方調查是鞋上的金屬裝飾反光，引起誤會。何小可表示，2女事後得知他未偷拍，只有一名女子向他說了句「帥哥，對不起」後轉身就走，態度敷衍。這起事件已對他的生活產生了一定的影響，他已準備起訴，要求2人公開道歉。

據央廣網報導，何小可回憶事發現場表示，當天搭乘地鐵時，2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，懷疑他用小型攝像頭偷拍。隨後，他和2名女子被列車安全員帶下車廂。何小可說，自己還在疑惑時，就被安全員夾住胳膊帶走。

何小可指出2女與他的位置。（取材自央廣網）
何小可指出2女與他的位置。（取材自央廣網）

何小可表示，下車後，一名女子叫他趕緊把鞋脫下來，指鞋子上肯定有攝像頭。他將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭，但仍被2女不斷指責。眾多乘客紛紛投以異樣眼光，讓他很難受，但也只能無奈地靠牆站著。車站工作人員選擇報警處理，警方調查後為他澄清，應是光線導致的誤會。

何小可說，當天他和幾名高中同學聚完餐後，獨自搭乘地鐵要回宿舍。遇上這件事，對他的生活已造成影響，他不但向公司請假，也因身體欠佳，需要就醫吃藥。但他表示，自己會堅持到底。

據報導，何小可目前主要訴求，是要求2女公開道歉，至於是否會起訴成都地鐵，還在同律師溝通。對於賠償問題，何小可說，如果對方沒有意識到錯誤或是道歉，那賠償也沒有任何意義。

何小可說，他希望當時在列車上的乘客聯繫他，提供他更多證據。成都火車南站工作人員表示，此事發生後他們高度重視，當時一直在想辦法調解，支持何小可通過訴訟程序解決問題。

何小可當時被要求靠牆站時的位置。（取材自央廣網）
何小可當時被要求靠牆站時的位置。（取材自央廣網）

地鐵

上一則

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

延伸閱讀

曼哈頓地鐵車廂 男子遭刺身亡

曼哈頓地鐵車廂 男子遭刺身亡
網管決定你該同情誰？中外媒體揭偷拍 一熱一冷

網管決定你該同情誰？中外媒體揭偷拍 一熱一冷
地鐵偷拍2.0版 男子脫鞋襪證清白 要提告冤枉他的女子

地鐵偷拍2.0版 男子脫鞋襪證清白 要提告冤枉他的女子
成都世大運聖火傳遞揭序幕 丁薛祥在北京大學點燃聖火

成都世大運聖火傳遞揭序幕 丁薛祥在北京大學點燃聖火

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30
這張珍貴的全家福，章榮高無比珍視。（取材自大象新聞）

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

2023-06-11 09:00

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史
3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中

3星座出一張嘴：雙魚成天發夢、獅子自以為能做到 這個星座是慢郎中
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做

管濤：人民幣再度破7後 人行為何只說不做