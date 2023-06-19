鞋面閃綠光…90後成都男搭地鐵被冤枉偷拍 不忍了

何小可拍攝自己當時所穿鞋子的照片。（取材自央廣網）

四川90後男子何小可（化名）日前搭乘成都地鐵 ，遭2女指控他鞋面閃爍綠光是裝了攝像頭偷拍。經警方調查是鞋上的金屬裝飾反光，引起誤會。何小可表示，2女事後得知他未偷拍，只有一名女子向他說了句「帥哥，對不起」後轉身就走，態度敷衍。這起事件已對他的生活產生了一定的影響，他已準備起訴，要求2人公開道歉。

據央廣網報導，何小可回憶事發現場表示，當天搭乘地鐵時，2名坐在座位上的女子突然起身大聲指責他，懷疑他用小型攝像頭偷拍。隨後，他和2名女子被列車安全員帶下車廂。何小可說，自己還在疑惑時，就被安全員夾住胳膊帶走。

何小可指出2女與他的位置。（取材自央廣網）

何小可表示，下車後，一名女子叫他趕緊把鞋脫下來，指鞋子上肯定有攝像頭。他將鞋子脫下，證明並沒有攝像頭，但仍被2女不斷指責。眾多乘客紛紛投以異樣眼光，讓他很難受，但也只能無奈地靠牆站著。車站工作人員選擇報警處理，警方調查後為他澄清，應是光線導致的誤會。

何小可說，當天他和幾名高中同學聚完餐後，獨自搭乘地鐵要回宿舍。遇上這件事，對他的生活已造成影響，他不但向公司請假，也因身體欠佳，需要就醫吃藥。但他表示，自己會堅持到底。

據報導，何小可目前主要訴求，是要求2女公開道歉，至於是否會起訴成都地鐵，還在同律師溝通。對於賠償問題，何小可說，如果對方沒有意識到錯誤或是道歉，那賠償也沒有任何意義。