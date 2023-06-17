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舅舅如強盜、騙賣南京孤女房產 法院判賠130萬 網友為何不滿?

中國新聞組／北京17日電
檢察官與法援律師、小茜（化名）核對證據。（取材自揚子晚報）
檢察官與法援律師、小茜（化名）核對證據。（取材自揚子晚報）

不滿16歲的小茜（化名）因父母被害雙亡成為孤女，作為監護人的舅舅李斌不僅未善盡照顧之責，還涉嫌串通前妻王娟惡意侵佔小茜名下房屋，並兩次拿去抵押借款130萬餘元（人民幣，下同）供自己花用。案經江寧檢察院協調法援律師，等到小茜18歲時為她通過民事訴訟維權，法院近日裁定李斌、王娟共同侵權，應賠償小茜損失130萬元。

此案今天（6月17日）登上微博熱搜，話題閱讀量超過1.8億，中國網友們幾乎一致怒批「離譜」、「孩子已經沒有父母了，作為舅舅，居然還想著利用外甥女的錢」，「這是盜竊」、「這舅舅和小偷強盜有什麼兩樣？」。

也有不少網友認為，如今房子用130萬元應該買不回來了，法院判賠金額太少，小茜還是吃虧；也有網友要求法院緊釘執行過程，防止舅舅搞脫產變「老賴」不還錢、不還房。

揚子晚報報導，2020年5月，小茜的父母被害身亡，當時小茜還不到16歲，舅舅李斌被指定為她的監護人。小茜的父母生前曾在南京市江寧區購買了一套60多平方米房屋並登記在女兒名下。小茜父母去世半年多後，李斌以辦理貸款需要為由，約定由小茜將這套房屋以遠低市價的80萬元出售給其前妻王娟，承諾以後給小茜另外購買一套商品房。

房產辦理過戶後，王娟並未向小茜支付合同約定的價款。一個多月後，王娟以這套房屋作為抵押向銀行借款78萬元；2021年4月又與他人約定以該房屋作為抵押借款25萬元。對於這兩筆借款的用途，王娟後來稱是因為李斌多次相求，獲取後給他使用。

南京市兩級檢察機依法幫小茜申請了司法救助金。然而江寧檢察院在回訪時發現，小茜名下房屋被兩次抵押借款並被李斌自己使用。2022年年初，南京檢察機關協調法援律師代理小茜維權。但因小茜尚未成年，訴訟需經監護人李斌授權，但要讓李斌授權告自己不現實，考慮到小茜再過半年多就將年滿18周歲成年，律師等到2022年9月小茜年滿18周歲即提起民事訴訟。

法援律師提出，李斌的兩筆借款均用於自己的生活及經營，其和王娟合謀串通，惡意侵占小茜的財產。因借款銀行對該房屋的評估金額為130.3萬元，故小茜請求法院判令李斌和王娟賠償損失130萬元。

江寧法院一審認為，李斌在小茜未成年時，利用其監護人的身分之便利，與他人合謀通過訂立買賣合同的方式轉移小茜名下之房產並將之抵押用於借款，但因此所獲得的利益卻未曾用於小茜的生活或學習，李斌和王娟的上述行為侵害了未成年人小茜合法的財產權，判決李斌與王娟連帶賠償小茜損失130萬元。

王娟不服提起上訴，因其未在指定期限內交納上訴費，南京市中級人民法院近日作出終審裁定：本案按上訴人王娟自動撤回上訴處理。

為保障生效裁判的順利執行，防止被告轉移財產，法援律師徐旭東和葛棟在一審過程中為小茜對兩被告申請了財產保全。徐旭東說，目前他們正準備根據生效判決書向法院申請執行，幫助小茜盡快兌現勝訴權益。

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