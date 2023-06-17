廣東一高校扔學生百份外賣 挨轟浪費…網：動了誰的奶酪？

廣東雲浮市新興中藥學校把學生的100餘份外賣扔進垃圾桶，引發社會關注。（視頻截圖）

廣東省雲浮市新興中藥學校日前把學生的100餘份外賣扔進垃圾桶，嚴重浪費食物，引發社會關注。學方表示，學校是封閉管理，無法保證食品安全，不允許點外賣。網友則質疑，學校直接將外賣扔掉太過浪費糧食，應反思食堂的菜品或味道是否有待改進的地方，這種簡單粗暴的解決方式不可取。

來源：YouTube

綜合媒體報導，雲浮市教育局 人員說，「教育局已成立調查小組，事件正在調查中」，這個事情涉及食品安全，教育局也在核查學生點外賣的方式和相關渠道，因為學校有食堂，食堂是有相關部門頒發的營業執照和食品安全證書，每個工作人員都持有健康證，食材也是從供銷社等官方渠道採購，如果學生點的是一些無證商家的外賣，會危害學生健康，因此學校不推薦學生點外賣，希望學生獲得更好的學習和餐飲環境，後續調查結果將會發布相關情況說明。

廣東雲浮市新興中藥學校把學生的100餘份外賣扔進垃圾桶，引發社會關注。（視頻截圖）

該校一名工作人員表示，學校也在調查中，領導也在開會。對於學校食堂的餐飲狀況，該工作人員作出了較為積極的評價。他並表示，學校封閉管理，不允許點外賣，「外賣不是正常渠道進入的，沒法保證食物安全，不去制止的話，這種情況會越來越嚴重」。

對於學校的行為，網友質疑，「動了誰的奶酪？」、「外賣不衛生，那學生都點外賣而不吃食堂你們還不想想什麼原因嗎？」、「這幾年重大食品安全事件都是學校食堂，你們被家長臭罵的事忘了？」