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中國籍女子報案暴怒還一直說中文 日警：滾回中國

中國新聞組／北京17日電
日本福岡縣東警署。(取材自環球網)
日本福岡縣東警署。(取材自環球網)

日本福岡市東警察署15日發生女性巡查部長與護照遺失前去求助的中籍女子發生口角，女警官因不滿對方持續講中文，飆出「滾回中國」的不當發言。該警署副署長稱，將對此事進行調查，如果認定為「不當言論」，將考慮對涉事警官下達處分。

日本讀賣新聞報導，中籍女子15日因為找不到護照，到警署找職員求助。職員得知女子是在家裡弄丟，建議她回家再找找看。女子暴怒，日文、中文混用提高聲量，還把別人的遺失物報案單撕破。

據報導，巡查部長前來調解，請女子用日文好好講，但對方一直說中文。巡查部長氣到說，滾回中國。警方向巡查部長了解前因後果，檢討將來要如何對應。另一方面，中籍女子因為撕破報案單，將以毀棄公文書調查。

共同社、每日新聞、富士新聞網等日媒對此事進行了報導，但在報導中都稱該外籍女子「國籍不詳」。據讀賣新聞報導，該警署副署長稱將對此事進行調查，如果認定「給我回中國去」為「不當言論」，將考慮對涉事警官下達處分。富士新聞網則稱，涉事警官事後反省自己當時有點情緒化，另一方面，因為該外籍女子在爭論過程中損壞文件，警方認為其涉嫌妨礙公務，將立案調查。

日本 警察

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