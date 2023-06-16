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長春老宅被擅闖還被造謠「鬼屋」 屋主看視頻得知報警

中國新聞組／北京16日電
吉林楊女士家的老宅「一奇山莊」。（視頻截圖）
吉林楊女士家的老宅「一奇山莊」。（視頻截圖）

吉林楊女士日前收到朋友轉發的一段視頻，她看後非常震驚，「把我家好好的山莊說成是鬼屋，還配上一段特別恐怖的音樂。」原來，楊女士家的老宅「一奇山莊」目前無人居住，不僅被造謠稱屋裡人離奇死亡且鬧鬼，家中包括手表等價值超過9萬元（人民幣，下同）財物還被竊，懷疑是竊賊邊拍邊偷又造謠，已報警處理。

潮新聞報導，吉林省長春市玉潭鎮的楊女士稱，「一奇山莊」是家中老宅，家人已不常在此居住，但周末偶爾會返回修剪山莊裡的果樹。日前看到網路惡意編造「山莊是鬼屋，居住者已離奇死亡」等不實傳言，一些自媒體博主為博眼球賺流量，私闖其中拍攝視頻，他們立即返回查看。

令楊女士沒有想到的是，返回山莊後她發現原本完好的大門已被損壞，窗戶也被撬開，有人擅自闖入其中。「一樓客廳和二樓居住區的櫃子、擺件等都有被人翻找過的跡象，衣服被褥散落一地。」楊女士還表示，櫃子裡有爺爺奶奶的遺物，大概是兩塊手錶，其中一塊價值大約58000元，「現在手錶已經不見了，目前丟失財物總價值超過9萬元。」

楊女士家老宅一樓客廳和二樓居住區，衣服被褥散落一地。（視頻截圖）
楊女士家老宅一樓客廳和二樓居住區，衣服被褥散落一地。（視頻截圖）

楊女士聯繫到其中一個發布「鬼屋」視頻的吉林省一航傳媒有限公司負責人，對方稱視頻非公司所拍，是從網上下載製作後發布，並未進入過山莊，已經將相關作品刪除下架。楊女士稱，她總共找到三位發布視頻的博主，其中兩名知情後均刪除了視頻。

究竟是誰擅闖了楊女士的私宅？目前，警方已在調查取證。

楊女士家老宅裡櫃子、擺件等都有被人翻找過的跡象。（視頻截圖）
楊女士家老宅裡櫃子、擺件等都有被人翻找過的跡象。（視頻截圖）

上海博和漢商（杭州）律師事務所名譽主任邵斌律師表示，該山莊是私人住宅，非公共場所，如果未經房主允許，私自闖入，很有可能要承擔三年以下有期徒刑或者拘役的刑事責任。如果私自進入房屋後，還存在盜取屋內財物的行為，則構成盜竊罪，可以和非法侵入住宅罪進行數罪併罰。

此外，對於將山莊惡意造謠成「鬼屋」的侵權行為，邵斌表示，楊女士可以要求這些自媒體博主和發布相關視頻的平台立即停止侵權、賠禮道歉，並賠償由此侵權行為造成的損失。

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