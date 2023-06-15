成名作「天朝的崩潰」… 學者茅海建澳門捲性騷 判緩刑

港媒報導，知名歷史學家、「天朝的崩潰」作者茅海建去年7月在澳門 大學捲入性騷擾 女生事件，14日傳出法庭判決消息。自稱女事主在社交平台表示，13日收到法庭通知，已依律判刑。茅海建並未回應事件，而網上出現弟子喊冤、事主反駁等對立輿論。

澳門大學學生刊物「橙報」去年7月報導，人文學院一名男教授於疫情期間邀請多位在讀學生於教職員宿舍聚餐。在喝下數杯酒後，該名教授多次講出性意味言語。後來更做出擁抱、撫摸等身體接觸，甚至抓住一名女生意圖襲胸。投訴人稱，派對深夜才結束，這名教授當時幾乎醉到不省人事。

報導指出，涉事女生報警，校方強調對任何違法事件「零容忍」。

港媒報導，澳門法院近日判決，涉案教授是2015年起任澳門大學特聘教授的華東師範大學歷史系教授茅海建。網傳判決書內容顯示：「嫌犯茅海建以直接正犯、故意及既遂方式觸犯『刑法典』第164-A條所規定及處罰的一項『性騷擾罪』，判處七個月徒刑，暫緩執行，為期兩年。」判決書稱，茅海建倘不服判決，可於20日內上訴。

紅星新聞報導，華東師範大學思勉人文高等研究院官網研究員名單上，14日中午還有茅海建的資料，下午3時許茅海建已被移出研究員名單。

華東師範大學歷史學系官網介紹，茅海建1954年出生，曾任中國社會科學院近代史研究所助理研究員、副研究員、研究員；北京 大學歷史學系教授等職。2008年4月至今任華東師範大學歷史系教授；2015年1月至今，任澳門大學特聘教授。茅海建專門研究中國近代史，其成名作「天朝的崩潰：鴉片戰爭再研究」因不同於官方的歷史敘事，1995年出版以來爭議不斷。