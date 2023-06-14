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福建59歲女貪官被爆包養10多名小鮮肉 「要考慮檔次」

中國新聞組／北京14日電
南平市原副市長朱仁秀平日塑造很能幹的形象。（取材自微博）
南平市原副市長朱仁秀平日塑造很能幹的形象。（取材自微博）

福建南平市政府原黨組成員、副市長朱仁秀2022年因嚴重違紀違法被雙開、立案調查，媒體近期曝出她「肉身開道」的荒淫私生活，指她喜好男色，不但上酒店點「鴨子」，也在別墅包養多名小鮮肉。她甚至說過「玩男人一定要考慮檔次」，最後她的丈夫也因為無法忍受而離婚。

據報導，朱仁秀被批評為典型的「兩面派」，人前是光鮮亮麗的官場明星，人後幹得卻是貪贓枉法的事。福建省紀委監委列出朱仁秀罪狀：紀法意識淡漠，與不法商人「親而不清」；利用職權在幹部選拔任用方面為他人牟利；向管理服務對象放貸並收取大額利息，通過與管理服務對象「帶彩打牌」獲利；利用職務上的便利，為他人牟取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪等等。

自媒體「李新談財經」指出，59歲的朱仁秀不僅是貪官，還包養十多名小白臉。據了解，她在高中畢業後，進入邵武市城郊鄉做宣傳工作，她也利用性別優勢對同事展開攻勢，對能幫她上位的高層更是積極，所以升遷之路非常順遂。

報導指出，朱仁秀在2006年當上縣長，許多商人為了換取朱仁秀幫忙，送名牌包和資助旅費，朱仁秀還開始放高利貸變相收賄，借錢給商人利息超過40%。朱仁秀曾在公眾場合說，女人玩男人就一定要考慮檔次，否則得不償失。

自媒體「今日老陳說法」則稱，據那些曾求朱仁秀幫忙的商人透露，與她討論工作都必須去KTV，到KTV先享受美酒，還要點男公關作陪。

據報導，朱仁秀也傳出在私人別墅包養十多名身強體壯的小鮮肉，其中還從解放軍特種兵退役的猛男。

報導指出，朱仁秀在2021年被調查，同年8月被免去副市長一職，隔年因收賄2000萬元人民幣(約279萬美元)，被判十年六個月，罰款80萬元。

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