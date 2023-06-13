南韓美女網紅在柬埔寨去世 中籍夫婦裹紅布棄屍被拘

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

南韓 女網紅邊娥英日前在柬埔寨去世，其屍體被裹著紅布扔在一條水溝中，引發眾多網友關注。當地警方日前逮捕了一對中國籍夫婦，兩人在金邊著名的萬景崗區經營診所。兩人坦承，邊娥英曾到診所接受治療仍喪命，兩人遂將其棄屍。不過警方在屍體上發現被毆打的痕跡，具體死因仍在調查中。

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綜合媒體報導，33歲女網紅邊娥英憑著長相靚麗大受歡迎，在南韓直播平台AfreecaTV有數十萬粉絲。媒體曾報導，前男團「100%」成員禹昌範，2019年爆料自己曾牽線邊娥英與GOT7成員Mark（段宜恩）相戀，不過邊娥英發文否認。

今年3月，邊娥英發文告知粉絲，自己將去柬埔寨旅遊，決定暫停直播一段時間，等回到南韓再和粉絲分享她旅遊的見聞。她暫停直播活動後，便在網上銷聲匿跡，一直6月11日，才有媒體曝光了她的死訊。

媒體報導，6月6日，邊娥英的屍體在柬埔寨一村莊被發現，屍體裹著一條紅布被扔在水溝中。警方調查後，拘捕了一對在當地經營診所的中國夫妻。

30歲賴姓男子與39歲蔡姓女子向警方供稱，邊娥英6月4日到診所吊鹽水、注射血清，期間癲癇發作、全身抽搐，最後斷氣身亡，兩人將屍體以紅布包裹，並駕車至郊區棄屍。

不過據當地媒體報導，驗屍時，發現邊娥英屍體面部有被打的痕跡，傷口深到無法辨認長相，而身上更是傷痕累累，撞擊、燒傷、燙傷，甚至頸部也有骨折，總之情況非常悽慘，讓人不免猜測她生前遭遇了什麼。