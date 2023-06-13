溫州禁私辦龍舟賽 2村民被拘…攤派、鬥毆亂象頻傳

溫州有民眾私自舉辦龍舟比賽，遭警方拘留，圖為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

浙江溫州兩名村民未經報備許可，擅自組織人員舉辦划龍舟，遭警方行政拘留9日及7日。當局表示，該市禁民間划龍舟多年，「有些人會強制市民攤派划龍舟的費用，也出現過起衝突打架的情況」。網友聞訊表示驚訝：這也違法？

綜合媒體報導，根據警方通告，瑞安市塘下鎮村民黃某9日未經報備許可，擅自組織人員在其村居河道內進行民間划龍舟行為。其間，龍舟沈水，船上人員均落水，經現場救援，無人員傷亡。此外，10日另有村民李某未經報備許可，擅自組織村民在其村居河道內進行民間划龍舟行為。目前，瑞安警方已依法對黃某、李某分別予以行政拘留9日、7日處罰，案件正在進一步調查中。

端午節 划龍舟是當地民間的一大看點，但是早年間，當地「逢划必鬥，逢鬥必打」，歷史上多次出現過械鬥傷亡事件。2008年6月，有村民因划龍舟產生糾紛，互扔礦泉水瓶、舟槳等並引發衝突。此外，民間龍舟活動還存在攤派、低俗、迷信等現象。

當年，瑞安市政府大範圍徵求意見，最後決定禁止民間划龍舟。今年，禁令繼續執行，「嚴禁任何單位、個人以任何理由擅自組織和舉辦民間划龍舟活動」。