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溫州禁私辦龍舟賽 2村民被拘…攤派、鬥毆亂象頻傳

中國新聞組／杭州13日電
溫州有民眾私自舉辦龍舟比賽，遭警方拘留，圖為示意圖。（取材自瀟湘晨報）
溫州有民眾私自舉辦龍舟比賽，遭警方拘留，圖為示意圖。（取材自瀟湘晨報）

浙江溫州兩名村民未經報備許可，擅自組織人員舉辦划龍舟，遭警方行政拘留9日及7日。當局表示，該市禁民間划龍舟多年，「有些人會強制市民攤派划龍舟的費用，也出現過起衝突打架的情況」。網友聞訊表示驚訝：這也違法？

綜合媒體報導，根據警方通告，瑞安市塘下鎮村民黃某9日未經報備許可，擅自組織人員在其村居河道內進行民間划龍舟行為。其間，龍舟沈水，船上人員均落水，經現場救援，無人員傷亡。此外，10日另有村民李某未經報備許可，擅自組織村民在其村居河道內進行民間划龍舟行為。目前，瑞安警方已依法對黃某、李某分別予以行政拘留9日、7日處罰，案件正在進一步調查中。

端午節划龍舟是當地民間的一大看點，但是早年間，當地「逢划必鬥，逢鬥必打」，歷史上多次出現過械鬥傷亡事件。2008年6月，有村民因划龍舟產生糾紛，互扔礦泉水瓶、舟槳等並引發衝突。此外，民間龍舟活動還存在攤派、低俗、迷信等現象。

當年，瑞安市政府大範圍徵求意見，最後決定禁止民間划龍舟。今年，禁令繼續執行，「嚴禁任何單位、個人以任何理由擅自組織和舉辦民間划龍舟活動」。

但有媒體評論認為，划龍舟已有上千年歷史，不僅富有觀賞性，民間參與熱情也一直旺盛。每年端午節期間，很多地方都會舉辦賽龍舟活動，既有助於鍛煉身體，傳承傳統文化，豐富當地群眾的業餘生活，也吸引了很多遊客觀光，拉動了旅遊經濟發展，「一禁了之固然省心，卻有因噎廢食之嫌，有待商榷」。

瑞安市人民政府今年4月有發布公告，繼續禁止民間划龍舟。（取材自瀟湘晨報）
瑞安市人民政府今年4月有發布公告，繼續禁止民間划龍舟。（取材自瀟湘晨報）

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