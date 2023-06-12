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制止校園霸凌 男大生反遭辱罵 北京高校被指偏袒女生

中國新聞組／北京12日電
網友整理涉事女生的表情包。（取材自微博）
網友整理涉事女生的表情包。（取材自微博）

北京政法職業學院一男生日前疑為制止霸凌遭女生辱罵，視頻在網路傳播引起關注。據紅星視頻報導，校方宣傳部工作人員稱，初步調查未發現校園欺凌。目前，公安機關正在依法調查處理。

來源：YouTube

視頻中，一女生對著男生說：「你錄什麼像啊？你替她出什麼頭啊？你是她爹啊？」女生開始辱罵男生的母親，還叫男生打電話把自己的媽媽叫來：「裝的人模狗樣拿個手機對著人。你爸媽怎麼教你的啊？給你媽打電話叫你媽過來，我看你媽怎麼教你的？」

隨後身邊的一個女生拿起桌上礦泉水瓶就丟向男生。該男生還稱被一群人堵在教室外，不讓他走。女生說，把視頻刪了就讓他走。男生表示自己胃非常難受，女生依然不讓走，讓男生給輔導員打電話：「你現在是學生，要告訴輔導員，你欺負我了，你辱罵我了。」該女生還稱：「誰打他了？我一個小女生，你憑什麼這麼說我呀？」

另一段視頻顯示，疑似輔導員來到了現場，該女生瞬間就哭著對輔導員說自己沒有先罵人，「搞得像我們欺負他一樣，憑什麼啊？」男生表示有可以調監控，「老師在這裡，讓我先說」。女生則稱自己是受害者，不能讓男生先說。

對於自己的吵鬧辱罵，格子衫女生這樣解釋：「我天生大嗓門怎麼了，還不讓人說話了？」

當事男生表示，她們對我進行人身攻擊，辱罵我、攻擊我、辱罵我的家人，堵著我不讓我離開教室！她們甚至惡人先告狀，還讓我給欺凌者們道歉？

華新要聞報導，北京政法學院校園針對霸凌發出通告，許多網友認為，學校通告偏袒女生，對於霸凌者的行為輕描淡寫，對於受害者和制止者的遭遇無動於衷。有網友表示，這樣的通告簡直是在侮辱我們的智商！你們以為我們看不出來你們在掩蓋事實、護短嗎？這樣的學校還敢稱自己是政法學院？

霸凌 北京 公安

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