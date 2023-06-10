大叔地鐵偷拍？女大生檢查相冊無所獲 上網討拍反被轟「造謠」

大叔讓女研究生檢查手機裡沒有偷拍照，自證了清白，但女研生仍將過程發上網稱這名大叔是猥瑣男，引發網民眾怒。（取材自新聞晨報）

廣州地鐵 8號線上，一名四川大學新聞學院女研究生日前見一大叔蹲著玩手機 ，懷疑對方偷拍，要求檢查相冊，大叔讓她檢查後自證清白，但這名女研究生仍在網路曝光並稱對方是猥瑣男，引發眾多網友質疑並衝上熱搜第一。人民網評論稱「網路曝光不能觸碰法律紅線」，據了解事件雙方已和解。

來源：YouTube

新聞晨報報導，這名女研究生雖然沒有發現大叔任何偷拍的照片，但依舊在社交平台上曝光此事，還稱大叔「手法嫻熟肯定不是第一次了，既然沒有偷拍，那他為什麼不為自己發聲」。

此發文一出，瞬間引爆網路，不少網友質疑女子此舉是「惡意造謠」。有人認為女子警惕被偷拍初心沒錯，但是在沒有證據的情況下還發文曝光有些行為過激：「警惕一點是沒錯，但沒有證據還把人家發出來，太壞了吧」、「大叔真的沒拍的情況她都沒有道歉，還發帖，為了流量不應該吧」；也有人質疑，女子是否有權要求翻看對方私人手機相冊，此舉是否合法合規？

另有網友認為，現在偷拍事件頻發，女子可能也是因為希望保護自己的權利才做出此舉，雖然有些過了，但不至於深責。有人認為，大叔之所以沒有像女子說的一般「為自己發聲」，可能是因為對社交網路不熟練，根本沒有注意這些內容。

不少網友疑惑，女子這種「曝光式維權」合法合規嗎？人民網評論稱，網路不是法外之地，網路曝光不能觸碰法律「紅線」。將拍攝的他人視頻，尤其是可能會引起負面影響的視頻隨意傳到網上，則有可能侵犯他人肖像權、隱私 權和個人信息權益等，對他人的生活、工作造成嚴重影響，甚至可能引導進行「人肉搜索」，給當事人帶來巨大精神壓力。

目前，女子博文已刪除，警方也介入處理，雙方已經和解。