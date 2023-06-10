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前女友涉勒索移交檢方 知情人：霍尊傾向諒解讓她輕判或免訴

中國新聞組／北京10日電
霍尊與陳露舊照。（取材自微博）
霍尊與陳露舊照。（取材自微博）

中國男歌手霍尊兩年前與交往九年的女友陳露分手撕破臉，陳露指控霍尊在戀愛期間出軌且是「一晚三槍」猥瑣渣男，霍尊因此退圈，並控告陳露對他敲詐勒索分手費。有報導引述知情人士稱，陳露涉嫌敲詐勒索案已進入審查起訴階段；霍尊傾向給陳露出具諒解協議書，讓陳露能夠獲輕判甚至免於起訴，但和解程序尚未完成。

紅星新聞報導，2021年8月8日，陳露在微博官宣自己和霍尊的戀情，並曬出聊天紀錄，發長文講述自己九年戀情中的付出，還控訴霍尊設局企圖以敲詐勒索讓她獲罪。8月14日，霍尊宣布道歉並退圈。9月，懷疑是陳露和閨蜜找霍尊談判的視頻曝光，警方於9月18日正式立案。12月23日，上海市公安局徐匯分局表示，陳某因涉嫌敲詐勒索已經被取保候審。

報導指出，輿論關注的霍尊前女友涉嫌敲詐勒索案近日有了新進展。從多個權威渠道了解到，霍尊前女友陳露涉嫌敲詐勒索案，已於2022年12月22日移送上海市徐匯區檢察院，進入審查起訴階段。一知情人士表示，陳某敲詐勒索案確已立案，已由公安機關移送檢察院，目前還未起訴。 

據另一知情人透露，霍尊傾向於給陳露出具諒解協議書，讓陳露能夠獲輕判甚至免於起訴，但雙方未達成一致，和解程序尚未完成。

香港01報導，媒體從知情人士獲悉，霍尊在2021年8月下旬向上海警方報案。作家陳嵐曾在微博曬出轉帳紀錄，稱陳露在分手後，當年5月向霍尊索要2000萬（人民幣，下同）分手費，後談判降至900萬。霍尊實際付給陳露58萬，在陳露微博發文後還追加了7萬。據悉，這兩筆轉帳都有相關的轉帳紀錄可佐證。

巧合的是，霍尊在今年5月16日疑在微博上官宣了自己的新戀情，他發了一張和一名女子的合照並配文「在一起兩年多了，謝謝各位關心」。有網民稱照片中的女子是女樂手施冰嵐，並拿「在一起兩年多」與霍尊和陳露交往的時間對比發現似有重疊，懷疑他當時劈腿。

對此，大批粉絲留言為霍尊「澄清」：「兩人是光明正大在一起的，沒出軌，沒當三」，「二人相識於霍陳分手後，相戀則是更晚的時候了。」「哥哥硬氣！」「看到你們共患難、情比金堅，很感動！祝福你們。」

霍尊在2023年5月16日於個人微博上疑官宣新戀情，發文「在一起兩年多了，謝謝各...
霍尊在2023年5月16日於個人微博上疑官宣新戀情，發文「在一起兩年多了，謝謝各位關心」並配了一張合照。（取材自微博）

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