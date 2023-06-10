晦氣…新生兒疫苗接種單被蓋「死亡證明章」 醫院願賠200

王先生剛出生的小孩疫苗接種證上被蓋「死亡證明章」。（取材自九派新聞）

成都市民王先生近日發視頻稱，成都第一人民醫院中西醫結合醫院在給他剛出生的孩子辦理疫苗 接種證時，竟將公章蓋為「死亡證明專用章」卻至今未道歉。不少網友說，「這個疫苗證要跟人好久，真晦氣！」。醫院後來坦承疏失，指已嚴厲批評相關員工，並正與王先生溝通。

新快報報導，6月9日，成都市民王先生發視頻稱，他的孩子6月3日在成都第一人民醫院中西醫結合醫院出生，醫院在給孩子辦理疫苗接種證時，竟將公章蓋為「死亡證明專用章」。還在坐月子的當事人鄒女士稱自己找到醫院，要求當事人、管理人員道歉，並賠償自己的精神損失，而醫院僅願補償200元人民幣車費。

事件曝光後引發網友熱議，網友們紛紛表示，「怎麼這麼粗心大意？醫院應該負責！」，「太無語了！」，「這個疫苗證要跟人好久，真晦氣！」。

對此，涉事醫院成都市中西醫結合醫院在微博 帳號回應指出，6月9日接到家長投訴，相關科室在介入處理中。目前，院方已嚴厲批評相關工作人員，正在與家長溝通。

報導引述律師表示，由於當事醫師的疏忽或過錯，侵害了新生兒的名譽權。當事醫師應當消除影響、賠禮道歉。同時，孩子的監護人可以主張一定的精神損害賠償。至於精神損害撫慰金金額，法律法規沒有具體規定，法院審判時一般是根據精神損害賠償的特點，結合案件客觀實際即給予孩子造成的侵害影響程度和當地經濟發展的現狀綜合考慮，來確定賠償金額。