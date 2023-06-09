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被曝和女同事在電梯擁抱 川公務員：她心情不好 動作很淺

中國新聞組／北京9日電
網傳視頻中，男子擁抱女子。（視頻截圖）
網傳視頻中，男子擁抱女子。（視頻截圖）

四川宜賓一名女網友6月7日發文稱，她省吃儉用默默鼓勵丈夫考公務員，沒想到任公職後他卻與單位女同事開房，並曝光了一段電梯視頻。視頻中一對男女一度牽手，女子幾次撫摸男子額頭，男子則擁抱了女子。這名男公務員事後回應稱擁抱女子是因為她「心情非常不好」，並指視頻曝光是「妻子胡攪蠻纏」，他正調解離婚。紀委已介入調查。

北京青年報、瀟湘晨報報導，這名自稱女網友發文指自己在珙縣洛表鎮某單位工作任職的丈夫與單位女同事一同開房並曝光視頻，網傳監控顯示的時間是2023年3月26日，畫面中，一身著牛仔外套的男子與一戴帽女子同乘從12樓下往1樓的電梯，期間，女子輕撫男子額頭，男子還俯身抱了女子。

在她發布的另一條圖文視頻中，能夠看到兩人是牽手一同進的電梯。女子在電梯中幾次撫摸男子額頭，男子擁抱女子。

該女網友發文稱，男方最初沒有工作，自己沒有嫌棄，省吃儉用默默鼓勵他考公務員。經過多年努力，男方考進了珙縣洛表鎮某單位，但他卻出軌了。和單位女同事開房被自己抓到後，男方不承認還覺得自己有理，認為現在體面了能掙到錢了，自己配不上他了。

該網友還在所發布文字中表示，現在男方PUA她，稱她沒有能力、不上進，要和她離婚。

6月8日，當事男子表示，自己並未出軌，在電梯裡擁抱女子是因為女子是他的朋友，當天她的心情非常不好才以擁抱安慰她，並強調「動作很淺」。他還表示，這是妻子胡攪蠻纏，他現在正在找律師調解離婚，如果調解未果將提起訴訟。

對此，該地縣政府表示，紀委已介入調查。

對於這名男公務員的回應，網友紛紛表示無法接受：「哈哈哈這臉皮厚的我佩服」，「這個理由我們不信，他也知道我們不信」，「並未出軌，但我要離婚」，「新知識：正常男女同事吃飯要手牽手」，「他到底安慰了多少女下屬」，「公務員是不是都太閒了」。

女子在電梯中幾次撫摸男子額頭。{ 視頻截圖）
女子在電梯中幾次撫摸男子額頭。{ 視頻截圖）

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