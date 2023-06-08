我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受不了隔壁鄰居抽大麻味道 婦人提告勝訴

美將結合日、台無人機 分享中國艦艇即時海上情資

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

中國新聞組／北京8日電
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

寰球工程項目管理（北京）有限公司的總經理胡繼勇在成都街頭與女子逛街被拍到，引發關注後火速丟官。視頻中的女子外型亮麗，更讓外界好奇她的身分。有爆料稱董思槿在涉事公司上班，她熱愛自拍，經常在網上分享照片，影片中她拎的方形手提包也被發現要價4.4萬人民幣的奢侈品。

視頻中的女子外型亮麗，更讓外界好奇她的身分。（視頻截圖）
視頻中的女子外型亮麗，更讓外界好奇她的身分。（視頻截圖）

據同公司員工家屬爆料，胡繼勇、小三、正宮都在同公司任職，「現在整個單位都在吃瓜」。中國基建報報導，涉事年輕女子董思槿。2021年碩士畢業於中國石油大學，專業為安全工程。

據2014年北京高考少數民族加分照顧對象公示名單顯示，董思槿2014年以少數民族身分考入中國石油大學（北京），並且作為新生代表發言。她與同學的合照還曾登上「中國石油大學校報」總第2021期的頭版。

在進入寰球項目公司工作後，董思槿表現甚佳。2023年2月21日，官方微信還發布「奮進中的榜樣——寰球項目公司董思槿先進事蹟」文章。 

極目新聞報導，「牽手逛街門」曝光後，網上流傳眾多疑似董思槿在社交媒體上分享的生活點滴和日常照片，更有網友扒出，她在視頻中所拎的方形手提包，疑似Lady dior的戴妃包，是2021年的新年限定款。

女子拎的方形手提包，被發現是要價4.4萬的名牌包。(取材自極目新聞／ibag20...
女子拎的方形手提包，被發現是要價4.4萬的名牌包。(取材自極目新聞／ibag2021年1月報導截圖）

據報導，該款手提包以扶桑花（Hibiscus）為主要元素，包身採用米色印花牛皮製成，扶桑花刺繡中點綴樹脂珠飾和亮片，做工尤為精細。這款包包官網售價為人民幣44000元，現在的代購價格也在39000元到44000元之間。

牽下屬散步的是寰球工程項目公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇(後左二)。（取...
牽下屬散步的是寰球工程項目公司的執行董事、黨委書記、總經理胡繼勇(後左二)。（取材自微博）

石油 北京 微信

上一則

珠峰獲救女 當面謝恩人了 雪巴否認索酬

延伸閱讀

鐵證如山 國企高管牽小三被「街拍」曝光 雙雙被停職

鐵證如山 國企高管牽小三被「街拍」曝光 雙雙被停職
街拍不倫照真相逆轉 中國高官胡繼勇疑被包養 女子被起底

街拍不倫照真相逆轉 中國高官胡繼勇疑被包養 女子被起底
背小三罵名7年 娜扎重開留言粉感動

背小三罵名7年 娜扎重開留言粉感動
加拿大竊賊闖麵包店 不搶錢先打掃 只偷6杯子蛋糕還自拍

加拿大竊賊闖麵包店 不搶錢先打掃 只偷6杯子蛋糕還自拍

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩