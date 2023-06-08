「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
寰球工程項目管理（北京）有限公司的總經理胡繼勇在成都街頭與女子逛街被拍到，引發關注後火速丟官。視頻中的女子外型亮麗，更讓外界好奇她的身分。有爆料稱董思槿在涉事公司上班，她熱愛自拍，經常在網上分享照片，影片中她拎的方形手提包也被發現要價4.4萬人民幣的奢侈品。
據同公司員工家屬爆料，胡繼勇、小三、正宮都在同公司任職，「現在整個單位都在吃瓜」。中國基建報報導，涉事年輕女子董思槿。2021年碩士畢業於中國石油大學，專業為安全工程。
據2014年北京高考少數民族加分照顧對象公示名單顯示，董思槿2014年以少數民族身分考入中國石油大學（北京），並且作為新生代表發言。她與同學的合照還曾登上「中國石油大學校報」總第2021期的頭版。
在進入寰球項目公司工作後，董思槿表現甚佳。2023年2月21日，官方微信還發布「奮進中的榜樣——寰球項目公司董思槿先進事蹟」文章。
極目新聞報導，「牽手逛街門」曝光後，網上流傳眾多疑似董思槿在社交媒體上分享的生活點滴和日常照片，更有網友扒出，她在視頻中所拎的方形手提包，疑似Lady dior的戴妃包，是2021年的新年限定款。
據報導，該款手提包以扶桑花（Hibiscus）為主要元素，包身採用米色印花牛皮製成，扶桑花刺繡中點綴樹脂珠飾和亮片，做工尤為精細。這款包包官網售價為人民幣44000元，現在的代購價格也在39000元到44000元之間。
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