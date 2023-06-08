拒不向特斯拉道歉 近700萬粉絲大V被法院強制執行

「蔡老闆」2021年在微博、抖音平台發布視頻稱特斯拉公司存在壓價、吃喝卡要、嚴苛結款等情形。（取材自每日經濟新聞）

汽車 博主蔡某兩年前在微博 、抖音平台發布視頻稱特斯拉 公司存在壓價、吃喝卡要等情形，被特斯拉告上法院敗訴。特斯拉表示，蔡某拒不履行應在其社群平台向特斯拉賠禮道歉並賠償特斯拉侵權損失10萬元人民幣的判決，已被法院強制執行；但蔡某因此事件，粉絲量反而翻了10倍，自媒體敗訴所需要付出的代價微乎其微。

每日經濟新聞報導，蔡某即某平台平台網紅「蔡老闆」。2021年5月10日，「蔡老闆」在微博、抖音平台發布視頻稱其朋友為特斯拉的供應商之一，在與特斯拉公司合作過程中，特斯拉公司存在壓價、吃喝卡要、嚴苛結款等情形，可能造成供應商的產品質量出現問題。視頻播放量全網累計超3.6萬次，點讚量超26萬次，轉發量超過1.4萬次。

特斯拉認為名譽權被侵害，將「蔡老闆」告上法庭。2022年，法院認定「蔡老闆」視頻內容屬於捏造虛假事實；且「蔡老闆」在視頻中言辭帶明顯的侮辱性及負面評價，具有對特斯拉公司侮辱、誹謗的故意，判決「蔡老闆」應在其微博、抖音、微信公眾號向特斯拉賠禮道歉，並置頂持續不少於15日，並在判決生效之日起十日內賠償特斯拉（上海）有限公司侵權損失10萬元。

6月6日，特斯拉在微博發文稱，汽車博主蔡某在侵犯特斯拉名譽權被判敗訴後，因拒不履行在相關網路平台公開賠禮道歉的義務，被浙江省寧波市中級人民法院強制執行。

但報導指出，目前，蔡某仍在相關網路平台上活躍，粉絲量甚至從起訴時的54萬漲至540萬，但並未因實施侵權行為受到平台的處罰。

對此，特斯拉對外事務副總裁陶琳6日在社交媒體發文表示：相比於謠言帶來的流量以及其他利益，這些自媒體即使敗訴所需要付出的代價也微乎其微，甚至於還能得到更多的關注。

據報導，「蔡老闆」非首次捲入與車企的「糾葛」中。去年5月，「蔡老闆」曾在短視頻平台發布視頻，號召全網「車評人」關注保時捷「減配」電動轉向柱的問題，並「點名」數位粉絲量較高的汽車自媒體人共同發聲。「蔡老闆」在上述視頻中曾多次聲明其做法「不是為了流量」，但該條視頻在某短視頻平台點讚量超過40萬，下方留言超過6萬條。