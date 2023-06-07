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廣東土豪買42房打通 300住戶家中出現裂縫全嚇壞

中國新聞組／北京7日電
廣東肇慶四會市一大樓的第二層42套房被住戶打通，嚇壞樓上300戶居民。(取材自廣東台今日關注)
廣東肇慶四會市一大樓的第二層42套房被住戶打通，嚇壞樓上300戶居民。(取材自廣東台今日關注)

廣東肇慶四會市日前發生誇張事件，一名土豪狂掃一大樓第二層全部42套房，並打通整層樓牆面。野蠻的裝修嚇壞整棟樓300戶居民，住戶家中還出現不同程度的裂縫。事件在電視台播出後，官方立即出面阻止。人民網更是批評「打通關」亂象，質問「誰在大開方便之門？」

來源：YouTube

廣東廣播電視台報導，該台接到肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」的居民投訴，稱該公寓二樓全層被一名土豪買下，土豪最近請工人動工拆牆、打斷梁柱，而為了方便裝修建築垃圾的運輸，工程隊伍甚至直接打穿了一樓的天花板。在拆除工程開始後，樓上居民家中的牆身已陸續出現裂痕。

目前涉事的二樓，整層約三分一的牆壁已被打通。

現場查看，發現公寓二樓多面牆體被拆，梁柱部分裸露出鋼筋，估計二樓樓整層面積約1800平方米，拆除面積已近三分之一。有「吾悅廣場悅公館」居民們表示擔憂，「這是11層的大樓，上面還住著300多戶…等他把這整個拆完以後，這裡一堵牆都沒有，就靠幾個柱子去支撐整個大樓，萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦？」

廣東電視台經居民得知，土豪業主打算將全層改建成娛樂場所。物管公司承認疏忽管理，強調已要求涉事業主提交住建部門的施工許可，但對方仍在「走流程」。

物業經理表示，有人來物業中心溝通過，意思是要打通（所有牆體），當時他們不知道是用機械拆牆，「當時和我說是用人工拆除」。他坦承沒有發現起重機吊挖掘機到二樓施工，的確是疏忽管理。

但查詢紀錄，5月23、25和29日這3天的裝修時間，物業部門都有巡查記錄。

一戶的天花板被打穿以用來倒建築垃圾。(取材自微信)
一戶的天花板被打穿以用來倒建築垃圾。(取材自微信)

報導播出後，四會市住建局官方即時下發違章裝修整改告知單，責令施工現場停工整改，並派出專家對樓宇的損害情況進行勘察。住建局房產服務中心主任高榮潮指出，這個工程沒有辦理相關的施工許可。

廣東肇慶四會市一棟樓的第二層42套房被住戶打通，嚇壞樓上300戶居民。(取材自廣...
廣東肇慶四會市一棟樓的第二層42套房被住戶打通，嚇壞樓上300戶居民。(取材自廣東台今日關注)

不久前，哈爾濱某小區業主私拆承重牆，導致整棟樓出現裂縫，多人被刑拘。人民網評論指出，殷鑒不遠，為何驚不醒亂裝修的人？為何總有人以身試法？有錢一口氣買42套房，沒有問題，但不能豪橫，不能任性，不能傷及他人權益。

在此起事件中，涉事業主當然該承擔主要責任，但是物業公司不能撇清關係，更不能回避矛盾，掩蓋自身存在的問題。

廣東肇慶四會市一大樓的第二層42套房被人打通牆面，嚇壞樓上300戶居民。(取材自...
廣東肇慶四會市一大樓的第二層42套房被人打通牆面，嚇壞樓上300戶居民。(取材自廣東台今日關注)

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