直播PK豪飲白酒 26歲網紅暴斃 他才說要少喝點

「中原黃哥」喝白酒。（取材自南方都市報）

據傳26歲網紅「中原黃哥」，近日在直播PK過量喝白酒後去世，而他的帳號已經在全部平台被封禁。

南方都市報報導，「中原黃哥」友人趙先生證實該消息，「這件事應該是發生在6月2日凌晨。」趙先生稱，上個月「中原黃哥」才參加了「三千哥」的葬禮，後者在直播PK過量喝白酒後去世。

報導說，「中原黃哥」的其中一個社交帳號擁有17.6萬粉絲，在該帳號發布的31條作品中，包括豪飲白酒、啤酒等各種酒類，以及頭開核桃 、空手開椰子、徒手開榴蓮、幹嚼辣椒等。視頻大多冠以「兄弟太狠了」「秒了」等封面標題。

從視頻中看到，喝白酒之前，他先點燃被酒浸濕的紙巾，再猛灌半瓶酒，嚼幾口蔥後直接喝完整瓶酒，並立即打開第二瓶。另一則流傳較廣的視頻顯示，一次喝酒前，他點燃了玻璃杯中的白酒，舉杯時火苗不慎落在褲子上，場面十分危險。

據報導，「中原黃哥」的悲劇並非個例。今年5月，江蘇連雲港網紅「三千哥」在直播中飲用過量白酒，下播後一直趴在台上，當天下午被朋友發現時已經離世。

當時，「中原黃哥」作為好友參加了「三千哥」的葬禮。6月5日，趙先生說，「葬禮那天，他一直悶悶不樂的，看起來很悲傷，說過以後要少喝點酒，今年才26歲。」

搜索發現，「中原黃哥」的部分平台帳號已經無法查詢。該平台《直播行為規範》顯示，在直播中抽菸、喝酒，構成三級（一般）違規，帳號已被封禁。

針對此事，律師認為，飲酒人員應當知道過量飲酒的風險卻仍然選擇喝酒PK，應自行承擔責任。