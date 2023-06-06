我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

直播PK豪飲白酒 26歲網紅暴斃 他才說要少喝點

中國新聞組／北京6日電
「中原黃哥」喝白酒。（取材自南方都市報）
「中原黃哥」喝白酒。（取材自南方都市報）

據傳26歲網紅「中原黃哥」，近日在直播PK過量喝白酒後去世，而他的帳號已經在全部平台被封禁。

南方都市報報導，「中原黃哥」友人趙先生證實該消息，「這件事應該是發生在6月2日凌晨。」趙先生稱，上個月「中原黃哥」才參加了「三千哥」的葬禮，後者在直播PK過量喝白酒後去世。

報導說，「中原黃哥」的其中一個社交帳號擁有17.6萬粉絲，在該帳號發布的31條作品中，包括豪飲白酒、啤酒等各種酒類，以及頭開核桃、空手開椰子、徒手開榴蓮、幹嚼辣椒等。視頻大多冠以「兄弟太狠了」「秒了」等封面標題。

從視頻中看到，喝白酒之前，他先點燃被酒浸濕的紙巾，再猛灌半瓶酒，嚼幾口蔥後直接喝完整瓶酒，並立即打開第二瓶。另一則流傳較廣的視頻顯示，一次喝酒前，他點燃了玻璃杯中的白酒，舉杯時火苗不慎落在褲子上，場面十分危險。

據報導，「中原黃哥」的悲劇並非個例。今年5月，江蘇連雲港網紅「三千哥」在直播中飲用過量白酒，下播後一直趴在台上，當天下午被朋友發現時已經離世。

當時，「中原黃哥」作為好友參加了「三千哥」的葬禮。6月5日，趙先生說，「葬禮那天，他一直悶悶不樂的，看起來很悲傷，說過以後要少喝點酒，今年才26歲。」

搜索發現，「中原黃哥」的部分平台帳號已經無法查詢。該平台《直播行為規範》顯示，在直播中抽菸、喝酒，構成三級（一般）違規，帳號已被封禁。

針對此事，律師認為，飲酒人員應當知道過量飲酒的風險卻仍然選擇喝酒PK，應自行承擔責任。

核桃

上一則

讓高考學子安靜應考 淄博「停烤」暫歇業

下一則

16歲女在港鐵車廂疑遭非禮 警追緝六旬胖禿男

延伸閱讀

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
劉畊宏直播20秒要價8.5萬美元 網：粉絲的韭菜真好割

劉畊宏直播20秒要價8.5萬美元 網：粉絲的韭菜真好割
NBA／莫蘭特直播持槍累犯風波 名記者曝可能遭遇重罰

NBA／莫蘭特直播持槍累犯風波 名記者曝可能遭遇重罰
首次火星直播登場 一窺紅色星球奧祕

首次火星直播登場 一窺紅色星球奧祕

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金

幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金