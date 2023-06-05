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天津地面沉降 裂縫幾十厘米深 3000戶連夜急撤

中國新聞組／北京5日電
事發現場。(取材自央視新聞)
事發現場。(取材自央視新聞)

天津驚傳局部地面沉降，八里台鎮八里台東路部分路面突然隆起開裂，周圍地表出現沉降現象，受影響的小區約3000住戶被迫連夜撤離。事發五天後，官方對外稱地面沉降趨勢減緩，但有住戶抱怨稱，他們直到5日仍被要求在電梯無法使用的情況下從高樓層搬家，而且相關單位迄未未告知住戶災情程度以及如何善後。

海報新聞報導，5月31日18時20分，八里台鎮八里台東路部分路面隆起開裂，碧桂園鳳錦庭院小區局部草坪路面開裂、部分地下停車場出現牆體裂痕、滲水。5月31日晚到6月1日凌晨，碧桂園鳳錦庭院受影響的業主被緊急疏散至周邊酒店。據津南發布消息，受影響的主要是碧桂園鳳錦庭院小區37、38、39號樓，周圍地表有開裂、沉降現象，其他樓相對穩定。

6月3日下午，在受影響最大的碧桂園鳳錦庭院小區37、38、39號樓樓下，周圍多棟高層住宅都已被圍擋，只有住在37、38、39、42號等居民樓的住戶獲准進入家中拿取貴重物品和生活必需品。眾多住戶在30℃以上高溫大太陽下，肩扛手拿，一趟趟地「搬家」，樓下道路大貨車、私家車水洩不通。

部分業主說，他們住在周邊酒店，這幾天多次回家拿取東西，也有業主搬得更徹底，空調、彩電、飲水機、櫃子、沙發等大型家電及家具都搬光。一位幫朋友搬家的市民說，樓內電梯仍無法使用，他們從9樓把空調背下來了。有家住十幾層二十層的居民用接起來的繩子從窗戶向下順家當，一人爬上樓，一人在樓下接應。

在受影響較大的幾棟樓下，樓間的草坪和地面多處開裂，樓宇的地基可見沉降造成的裂縫，目測最嚴重的一棟樓裂縫大概有幾十厘米深。「我們就是想知道最新的情況，接下來這件事該怎麼處理。」一位在現場搬家的業主說。事發迄今五天，小區究竟受了多大的影響，業主們仍沒有等到一個答案。

6月2日，官方稱組成專家組處置津南區八里台鎮局部地面沉降工作。6月4日，據官方發布，受到影響的群眾已實現應轉盡轉、妥善安置，地面沉降趨勢減緩；將找準地面沉降源頭、地下流失部位，進行精準封堵加固，有效遏制沉降態勢。

事發後，小區內眾多住戶連忙搬家當。(取材自海報新聞)
事發後，小區內眾多住戶連忙搬家當。(取材自海報新聞)

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