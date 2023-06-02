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江歌母親收到劉鑫69.6萬賠償款 準備捐出

中國新聞組／北京2日電
江秋蓮個人微博帳號發布的視頻截圖。（取材自微博）
江秋蓮個人微博帳號發布的視頻截圖。（取材自微博）

留學生劉暖曦（曾用名：劉鑫）侵犯江歌生命權賠償案，在歷經一、二審判決確定，時隔半年，69.6萬元的賠償，終於全部執行完畢。

來源：YouTube

長安街知事指出，「到今天，我女兒江歌被迫離開我2401天了......是這個社會的善良，給我溫暖和力量，我會把你們的愛心繼續傳遞下去。」6月1日，江歌母親江秋蓮在個人微博帳號發布視頻宣布了上述消息，並表示目前已經在聯繫相關機構，準備把這筆賠償款捐出。

2022年12月30日，江歌母親江秋蓮訴劉鑫生命糾紛權案二審宣判，維持一審判決。

青島中院二審判決書認為，任何人因過錯侵害他人生命權，都應依法承擔侵權責任。劉鑫需賠償的數額，除了一審法院判決的賠償江歌母親江秋蓮各項經濟損失49.6萬元、精神損害撫慰金20萬元及案件受理費外，還需承擔二審案件受理費1.076萬元。

二審宣判後，劉鑫曾通過微博發文稱：「法院既然這樣判了，我只能扛。如果有人願意幫我，我叩謝你們，我會一筆筆記下，希望有機會報答。」該落款為「劉暖曦」的文章顯示開通打賞，並已有數百人次對該文章進行了現金打賞。1月3日晚，她表示，該文章打賞已經被關閉，總共收到2.56萬元。隨後，因向網友發起募捐引發巨大爭議，劉鑫的大號小號均被永久禁言。

今年1月12日，劉暖曦因未依據法律規定，在2023年1月9日（含當日）之前完成賠償，而成為被執行人。據江秋蓮在上述視頻中描述，法院共強制執行劉鑫4次，賠償款中有近27萬元源自劉暖曦的個人證券和個人保險帳戶。

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