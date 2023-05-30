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陸女香港超市講中文 投訴遭保全歧視 嗆「看看誰是大爺」

中國新聞組／北京31日電
女子在小紅書上抱怨，因為在中環某超市說中文被超市保安歧視。(取材自滾燙資訊)
女子在小紅書上抱怨，因為在中環某超市說中文被超市保安歧視。(取材自滾燙資訊)

一名大陸女子近日在網上發文表示，日前到香港中環一間超市購物，不料在自助收銀機結帳後，被保安質疑有否付款，認為遭到歧視，「一個衣著還算得體的白領會被一個超市保安歧視，只因為我講中文」。

香港01報導，女子質疑為何該保安不問其他顧客只問她，認為是「區別對待」，於是要求經理介入，保安隨即致歉。事後樓主留言：「看看誰是大爺，很多local（本地人）就是欺軟怕硬，覺得我們什麼都不懂，隨便拿捏，是時候也讓我們教教他們怎麼做事了！」

帖文引來大陸網民熱議，有人感同身受，認為香港歧視、區別對待問題普遍；也有網民認為毋須小題大做上升至「歧視」層面，「其實不論語言，就算本地人都會受到不禮貌對待」、「毋須往語言歧視方向想」。

該大陸女於小紅書以「#香港歧視#」為題發文講述不快經歷。她表示，5月22日中午到中環國際金融中心（IFC）一間超市購物，在自助收銀機排隊「埋單」時，「發現那台機器應該是未完成訂單的狀態，旁邊有位白人老外在隔壁機器埋單，我就用中文問旁邊的一名女保安，這台機器能不能買單，她粗魯大聲用粵語說，這台機器不能用，你沒看別人在買單嗎？」

樓主聽罷沒有說話，換到另一台自助收銀機付款，其間旁邊的保安卻突然問她「小姐，你買咗單沒啊？」，令她大感錯愕，所有的顧客，她只問了我，質疑受到「區別對待」，於是拿出發票，又問該保安為何不問其他顧客有沒有買單，並要求保安把經理叫過來。保安隨即致歉，「雖然她道歉了，我還是覺得吃了個悶虧，一個衣著還算得體的白領會被一個超市保安歧視，只因為我講中文，這事也是無比魔幻了」。

歧視 香港 小紅書

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