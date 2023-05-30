試用期1年 山東公司還逼員工簽棄社保…網轟違法無效

山東公司要求員工簽放棄社保承諾書。（取材自九派新聞）

山東女子日前被公司要求重簽勞務合同，且合同最後一頁還有一張自願放棄社保承諾書，承諾書顯示，公司一直要求給予員工繳納試用期內的社會保險 ，是員工不願意購買，因放棄參加社保而引起的一切法律責任由員工自行承擔。女子稱，自己當時和30多個同事一起簽了字，「如果不簽的話，我感覺肯定會被擠兌」。

九派新聞報導，女子表示，當時人事把自己部門和其他部門的人叫了過去，讓大家重新簽勞務合同。「只讓簽字和按手印，並沒有讓我們在合同裡填其他信息，然後我們發現，合同的最後一頁上寫著我們自願放棄交社保，工資和社保發在一起」。

李女士說，她從去年7月到公司快滿一年了，但公司一直在卡轉正，自己至今還是試用期，且身邊很多同事也面臨一樣的問題，都是過了試用期但依然沒有轉正。

承諾書提到，員工如果起訴公司，需要返還單位隨同工資發放的社保費 用。李女士強調，對於本該繳納社保的部分費用，公司實際上並未將以工資形式發放。

對此，網友紛紛表示「太荒謬了，這種行為是違法的」，事實上不繳納社保的約定屬於無效約定。

據「勞動合同法」規定，試用期包含在勞動合同期限內，並且「社會保險法」也有明確規定，用人單位應當自用工之日起30日內為職工向社會保險經辦機構申請辦理社保登記。

因此，單位若沒有在規定期限內為員工繳納社會保險，屬違法行為，可向當地勞動監察部門或勞動仲裁部門舉報。

另據新京報報道，即使簽了放棄繳納社保承諾書，但為勞動者繳納社會保險，是用人單位的法定義務，勞動者應當繳納的社會保險費由用人單位代扣代繳，該法定義務不因勞動者放棄而免除。換言之，關於不繳納社保的約定屬於無效約定。