中國千萬網紅巴黎遇「砸車搶」劫匪騎車尾隨狂砸窗

何丹彤分享了不少自己在巴黎遊玩的視頻。（取材自蓋飯娛樂官方號）

中國網紅何丹彤日前曬出視頻，爆料自己在巴黎被砸車搶劫，她曝光現場畫面，劫匪一路尾隨還狂砸窗，被搶現場狀況太嚇人，引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，今年22歲的何丹彤擁有立體五官以及好身材，平日常在社交帳號曬自己的變裝視頻，獲得了很多粉絲的喜愛，粉絲數高達1484萬。何丹彤日前前往法國參加了坎城電影 節，穿著灰色禮服裙的她再度驚艷了不少人。

何丹彤分享了不少自己在巴黎遊玩的視頻，令人意外的是，她在巴黎的最後一天竟然遭遇了砸車搶劫。曝光視頻中，何丹彤坐在一輛多人的商務車上，一側車窗已經被砸開了一個大洞。只見何丹彤指著車窗，大聲驚呼「我們在巴黎路上開始被搶劫了」。

過了一會，何丹彤又慌張地大叫「他來了，他要來了」。劫匪一直騎著機車，緊緊地跟著何丹彤乘坐的商務車。期間，其中一名劫匪還一邊騎車，一邊用力地撞擊何丹彤乘坐的車輛，整個車身劇烈地晃動，讓何丹彤和她的工作人員忍不住害怕地尖叫。

據她透露，他們是在高架橋上行駛的時候遇見劫匪的，對方一直追著他們，並威脅他們停車。（取材自蓋飯娛樂官方號）

雖然已經獲得安全，但何丹彤提到這件事依然驚慌不已，甚至手都還在發抖。（取材自蓋飯娛樂官方號）

曝光的視頻中，何丹彤坐在一輛多人的商務車上，一側車窗已經被砸開了一個大洞。只見何丹彤指著車窗，大聲驚呼「我們在巴黎路上開始被搶劫了」。（取材自蓋飯娛樂官方號）

據報導，何丹彤一行人迫不得已開車停在警察 局門口，車內裝著奢侈品的購物袋早已東倒西歪地，變得殘破不堪。

後來何丹彤換了一輛新車，劫匪也沒有再跟著他們，他們才重新前往機場 。

何丹彤透露，他們是在高架橋上行駛的時候遇見劫匪的，對方一直追著他們，並威脅他們停車。何丹彤不能理解的是，自己已經到達警察局門口，當地警察卻表示除非有人受傷，否則他們不受理報案。視頻最後，何丹彤直言這裡治安太誇張了，自己再也不想來法國，並提醒大家出門在外一定要注意人身安全。

視頻曝光後，瞬間引發網友熱議，不過也有網友質疑視頻內容是否為真。

何丹彤一行人迫不得已開車停在警察局門口，車內裝著奢侈品的購物袋早已東倒西歪地，變得殘破不堪。（取材自蓋飯娛樂官方號）

劫匪騎著機車緊緊地跟著何丹彤乘坐的商務車。其中一名劫匪還一邊騎車，一邊用力地撞擊何丹彤乘坐的車輛，整個車身都劇烈地晃動了起來，讓何丹彤和她的工作人員忍不住害怕地尖叫。（取材自蓋飯娛樂官方號）

何丹彤也分享了不少自己在巴黎遊玩的視頻，一切都看起來非常美好。（取材自蓋飯娛樂官方號）

來源：Qilu Hometown