中國版玩命關頭？上海高架驚現「史詩級」鬥車

事發現場圖。（取材自澎湃新聞）

這兩天，上海人的朋友圈被兩輛「鬥氣」車刷屏。5月24日傍晚，上海內環高架外側吳中路入口至漕溪立交出口間有兩輛車發生碰撞，一輛黃色工程車被一輛藍色奧迪「擠」上高架護欄，黃色工程車驚險「騎」在護欄上。視頻曝光後嚇壞不少網民，稱這是在拍電影 嗎。據了解，起因疑為黃色工程車不讓藍色奧迪超車並逼車造成。目前警方已介入調查。

澎湃新聞報導，這起被網民稱為「史詩級」的「鬥車」事件發生在17：49左右。據現場行車記錄儀畫面，藍色奧迪SUV 在高架車道併線處加速想要向左側借道進入主車道，但車頂閃著箭頭警燈的黃色工程車沒有剎車避讓，而是快速向左側一條車道借道。10秒鐘後，黃色工程車的右側擠上藍色奧迪SUV，兩輛車擠在一條車道內行駛。

又過了大約10秒鐘，黃色工程車加速越過藍色奧迪SUV，開到了前面。此時，藍色奧迪SUV穿插到左邊一條車道，向右側一把方向猛地一拉，直接側橫在了黃色工程車車前方。隨後，藍色奧迪SUV繼續逼停對方，兩輛車彷彿拍電影大片似的，直接前輪騰空快速騎上護欄後才停了下來。

其中，黃色工程車幾乎半個車身被「擠」上騎跨在高架隔離牆和護欄，似乎只差一點就要掉下高架，隔著屏幕都感覺膽戰心驚。報導指出，這起事故沒有造成人員傷亡。上海交警並發布通報，經初步調查，涉事兩車在行駛過程中存在互相「鬥氣」行為。目前，兩車駕駛員已被警方控制，警方將根據調查結果依法作出嚴肅處理。

網友則紛紛留言稱「實在是太危險了」，「工程車要感謝那根路燈救了他」、「為啥我覺得工程車活該呢」，「奧迪幹的漂亮」。

城市運營集團也在事後回應稱，黃色工程車隸屬於城市運營集團第三方合作單位，為道路養護保障車輛，事發時並未執行任務。城市運營集團已暫停和該公司的合作關係。

華東政法大學教授馬寅翔表示，視頻中，藍車可能想進入到主幹道是正常行駛行為，黃車沒有採取避讓，而採取了一種低級的方式，這在刑法來看，有可能涉嫌故意毀壞財物。如果它對於藍車所造成的損失數額較大，有可能涉嫌故意毀壞財物罪。

報導指出，在司法實踐當中，對於這種開鬥氣車的行為也有一些案例，是將類似黃車的這種行為作為尋釁滋事罪加以處罰。公安 機關可能會對整個案發過程做一個綜合考慮，最終也可能將黃車駕駛員的行為認定是危險方法危害公共安全罪。