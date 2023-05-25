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商家怨被偷成日常…紐約市警總局長訪法拉盛 探討改善治安

稱幫找高薪職缺 收了仲介費就消失…就業詐騙頻傳

每天「帶薪拉屎」3小時被炒 天津男不服打官司全輸

中國新聞組／北京25日電
有員工每天上班時間上廁所三、四個小時，被公司開除，此為示意圖。 （取材自澎湃新聞）
有員工每天上班時間上廁所三、四個小時，被公司開除，此為示意圖。 （取材自澎湃新聞）

一名天津王姓男子因為肛腸疾病進行手術後雖傷口癒合，但一直有疼痛感，因此每天上班時在廁所停留時間都長達三至六小時，公司與他溝通無效後將其開除，王男提出仲裁要求公司對他恢復原職，一路打官官司打到高院。高院認為王男在廁所停留的時間已脫離正常上廁所範圍，屬於「因私離崗」，最終判決公司解雇合法。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，王某2006年4月進入公司工作。2014年12月，王某因肛腸疾病在醫院進行手術，事後雖然傷口癒合，但他一直存在疼痛感。2015年7月開始，王某每天在廁所停留的時間為三至六個小時。

根據公司紀錄，王某在2015年9月的十天內，每天分二至三次，共計22次，每次停留廁所時間為47分鐘至196分鐘。在溝通無果後，公司以「員工就業相關規則」中的「遲到、早退、未經允許因私離崗一個月內累計達15次或一年內累計達25次」的規定，將王某辭退。

王某2015年10月提起仲裁，要求回復勞動合同，仲裁委經審理認為公司屬違法解雇，裁決公司繼續履行同王某之間的勞動合同。公司不服裁決，向法院提起訴訟。

一審中，對於長時間停留衛生間是否影響工作的問題，王某表示，自己的工作是直接受總經理交辦任務，沒有固定工作內容。法院認為，待崗亦是一種應有的工作狀態，長期長時間脫離工作崗位，勢必造成在有臨時任務時無法對王某進行分配的結果，「沒有工作內容」不能成為不遵守規章制度的理由。

且一天工作時間有8小時，在廁所停留的時間，已脫離了正常上廁所的範圍。所以法院認定王某行為屬於因私離崗，判公司開除合法有效。王某不服上訴，二審維持原判。

對這起「帶薪拉屎」事件，有網友表示，「在廁所三、四個小時？是在裡面睡著了嗎」，也有網友調侃，「人家是上班偷閒摸魚，他是上廁所順便上個班」，還有網友表示理解，「算手術後遺症，無法工作了」、「他有難處，誰也不想這樣」。

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