「最強少女」被疑企二代 登珠峰眾籌惹議

16歲長沙女孩徐卓媛從尼泊爾南坡成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰，成為中國從南坡登頂世界之巔年齡最小的女生。（取材自微博）

今（2023）年5月15日，16歲長沙女孩徐卓媛眾籌50萬元（人民幣，下同）成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰，成為中國從南坡登頂世界之巔年齡最小的女生；許多人為她鼓掌叫好，也有網民質疑，徐卓媛真實身分是被包裝後的「企二代」，完成個人夢想根本不需要眾籌，認為她小小年紀登頂5座高海拔山峰屬於「氪金玩家」。目前此說法尚未獲當事人回應。

上游新聞報導，徐卓媛的父親徐江雷被譽為「湖南省登頂珠峰第一人」，受父親影響，從小她已攀登過5000米以上的高山5座，足跡遍及全中國。12歲那年，她錄製湖南衛視「少年說」節目時喊出「我要登珠峰」的豪言，終在今年完成。但有網民質疑稱，徐卓媛小小年紀登頂5座高海拔山峰，屬於「氪金玩家」。

今年3月，徐卓媛和父親徐江雷發出眾籌，希望眾籌尋找500名夢想支持者，獲取攀登經費50萬元，但此舉引發較大爭議，有人覺得「這是一種伸手躺平模式」，還有人覺得，眾籌的錢都是救命錢、治病錢，攀登珠峰是一種奢侈的夢想，不該藉此方式為夢想買單。

徐江雷接受媒體採訪時解釋，眾籌的目的首先是為獲得攀登的經費，其次是把攀登的理念及人類探尋大自然的腳步，傳播給廣大網民。他只在朋友圈裡、在認識的朋友之間籌集資金，並沒有占用公共資源在公眾平台發起眾籌。眾籌來的50萬資金將會用來租賃高山公司服務，包含登頂協作費、技術裝備費、餐飲、交通路費、衛星電話及撤退的直升機費用等。

5月15日徐卓媛登頂成功後，有媒體再次點開當初的眾籌鏈接，發現該項目已過期，籌款進度最終定格在53.2%，最終籌集到資金26萬6000元。徐江雷透露，江蘇一家藥企贊助徐卓媛登山資金30萬元，光這兩項「贊助費」就達到56萬元以上，超過原先的目標。

還有網民指出，徐卓媛是「企二代」，父親除了有「湖南登頂珠峰第一人」的稱號，還一直在經商。查詢發現，有媒體報導徐江雷是湖南著名「驢友」，曾從事證券 工作，開過廣告公司，後來成立戶外運動俱樂部。